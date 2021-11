El hermano del "Chanchi" Estévez fue asesinado a puñaladas por su ex pareja: "Es una cagada la manera en que lo matan"

Juan Domingo Estévez (48) -hermano del ex jugador de Racing, Maximiliano “Chanchi” Estévez- fue asesinado por su ex pareja, identificada como Gloria Estela Martínez Galeano (32), de al menos dos puñaladas en Parque Patricios. La mujer, que tras el ataque había escapado, fue detenida por la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comuna 4, con la colaboración de la Unidad Criminalística Móvil, en su casa ubicada en el barrio de Boedo.

El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 16.40, en la calle Dean Funes al 2000, entre Rondeau y Cátulo Castillo. Allí, el hermano del “Chanchi” Estévez estaba sentado junto a un amigo en una vereda cuando, sin previo aviso, apareció Galeano, le dijo un par de palabras y le propinó al menos dos puñaladas en el pecho. Mal herido y con sus últimas fuerzas, Juan Domingo atinó a arrojarle una piedra a su ex pareja que no llegó a destino.

La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se puede ver como Galeano se esconde tras el ataque detrás de un contenedor de basura hasta que, segundos más tarde, su ex cayó malherido. Testigos en el lugar dieron aviso al 911 y rápidamente policías de la Comisaría Vecinal 4A y una ambulancia del SAME llegaron al lugar para intentar socorrer a la víctima, pero ya era tarde: el hermano del ex Racing estaba muerto.

De hecho, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 A de la Policía de la Ciudad fueron alertados sobre una persona que había sido herida con un arma blanca, por lo que se dirigieron al lugar y encontraron a un hombre tendido en el piso. Fue ahí que la policía pidió asistencia al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y, momentos después, los médicos corroboraron el fallecimiento del hombre apuñalado.

A partir de las imágenes tomadas por la cámara de seguridad y de varios testimonios de los vecinos en la zona, los efectivos dieron con el paradero de Galeano: fue detenida por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo de Martín Carlos Del Viso cuando intentaba darse a la fuga en su casa ubicada en el cruce de la avenida Chiclana y calle Sánchez de Loria. En el lugar, los agentes realizaron un allanamiento y secuestraron cuatro cuchillos con manchas de sangre.

También incautaron dos teléfonos celulares, una remera blanca y una hoja de papel, ambas con rastros de sangre. El magistrado dispuso también clausurar la habitación de la imputada donde vivía y entregarle el inmueble al locador. “Es doloroso, sobre todo por sus hijos, al ver esas imágenes del video. Es una cagada la manera en que lo matan”, sostuvo Maximiliano “Chanchi” Estévez en diálogo con TN. El ex futbolista no mantenía una relación con su hermano fallecido.