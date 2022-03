El hijo de Dalmasso apuntó contra un empresario como el asesino de su madre

Los hijos de Nora Dalmasso declararon hoy en la tercera jornada en el juicio contra su padre, Marcelo Macarrón, acusado de ser el supuesto instigador del homicidio contra su esposa registrado hace 15 años en Villa Golf.

Primero fue el turno de Valentina Macarrón, quien declaró que su mamá era una excelente persona y "muy compañera de su papá". La joven de 30 años también aseguró que su padre es totalmente inocente, y señaló a otro hombre como el posible femicida.

Tras este testimonio, fue el turno de Facundo Macarrón, quien en 2006 fue el hijo más expuesto en la cobertura mediática por el crimen de su madre, ya que a él también se lo acusó. "Me llamó mi tío Jorge y me dijo que mi mamá no se sentía bien, que debía venir a Río Cuarto urgente", comenzó Facundo su relato, al contar de cómo se enteró de todo.

Y, entre lágrimas, siguió: "Hubo un uso político muy fuerte de mamá, de todo lo que se dijo de ella, fue muy feo... y eso no fue espontáneo, más allá de que mucha gente lo acogió en su momento porque no había conciencia de género".

Macarrón hijo, que en ese momento tenía 19 años, hoy de 31, es empleado de Cancillería y trabaja en la embajada en Bruselas. Muy conmovido, no dudó en definir qué le pasó a él tras el asesinato de su mamá y la imputación en su contra: "Me destruyeron la juventud".

Asimismo, recordó cómo los medios se concentraron en su sexualidad a través de un enfoque perverso. Tras ser imputado, Facundo no pudo viajar al extranjero durante un tiempo, pese a que tenía que realizar diferentes cursos en medio de sus estudios de Derecho y Relaciones Internacionales.

Por otro lado, Facundo hizo una denuncia a la Justicia corcobesa, precisamente a los fiscales que ejercieron violencia de género y que comenzaron a meterse en su intimidad cuando él aún no había asumido su sexualidad. "Hubo una orden al fiscal Javier Di Santo para detenerme por ser gay, porque a partir de eso querían justificar todo el resto ante la sociedad", denunció y apuntó contra el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, al que acusó de haber estado detrás de esta maniobra.

La hipótesis del empresario que los hermanos sostienen

Al igual que su hermana, Valentina, el joven que reside en el exterior apuntó contra el empresario Miguel "el Francés" Rohrer, a quien calificó de "violento, machista y asqueroso". Además, aseguró que este empresario, al que definió como poderoso, supo ser muy amigo de sus padres, ya que estaban vinculados a través del rugby. En ese punto, Facundo planteó sus dudas en torno a la relación entre el abogado Daniel Lacase y Rohrer y afirmó que todos los fiscales que tuvo el caso "siempre protegieron a Rohrer".

De igual modo, dijo que este hombre es quien en verdad debería estar en el banquillo de los acusados, y no su padre, y que sabe que él y su madre tenían una relación.