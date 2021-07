El hombre que violó a una nena de 13 años que se suicidó fue denunciado por abusar de otra menor de 17

En la mañana del 14 de abril de 2021, la familia de Millaray Cattani, una adolescente de 15 años, sufrió un golpe devastador. Cuando su mamá fue a llevarle el desayuno pero se encontró con el peor escenario: se había suicidado. Ni sus padres Fabio y Sonia, ni sus cuatro hermanos entendían el por qué. Ella era una hija feliz, una gran hermana y una amiga perfecta. El drama conmovió a Santa Cruz.



Pocas horas después, los familiares no sólo tuvieron que enfrentar a la tristeza y al extremo dolor por la pérdida, sino también al horror. Mientras buscaban respuestas a la terrible decisión de la adolescente, encontraron entre sus cuadernos el primer indicio: “Me duele mucho lo que me hizo Gustavo”. Unas horas después, la mejor amiga de Millaray le contaría a la familia lo que había ocurrido.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La nena había sido violada en 2019, cuando tenía 13 años, Gustavo Exequiel Donaire, el hermano mayor de una compañero del colegio, que ahora tiene 21 años. Después de ese hecho, Millaray les contó lo que había sufrido a sus amigas. Y también que él la hostigaba a través de mensajes en redes sociales. De hecho, la última persona con la que Millaray habló fue Donaire. Luego se quitó la vida. Con la tristeza infinita, los padres y los hermanos de la adolescente hicieron la denuncia para que se haga justicia.

El hombre sigue libre. Hace su vida normal en Puerto Deseado. Incluso, la familia de Millaray tuvo la horrenda experiencia de tener que cruzarlo en la calle. Negaba ser el autor del abuso de Millaray. Pero la máscara del violador estaba a punto de caer. A los pocos días de la muerte de la nena, Cristian Fernández, el abogado de la familia y esposo de Ayelén, una de las hermanas de Millaray, recibió el llamado de una joven que había sido abusada por Donaire.

Después de contarle al abogado lo que había sufrido con el violador, Celeste Navarro, una joven de 20 años que vive en Puerto Deseado, escribió en su cuenta de Twitter, con una valentía admirable: “Hoy quiero hacer pública mi denuncia hacia Gustavo Exequiel Donaire. No tengo mucho para decir en redes, ya hice y estamos avanzando judicialmente junto a los abogados. No conocí a Millaray pero quiero creer que me envió fuerzas para animarme a denunciar, hoy ella no está para dar su testimonio, estoy yo y sé que hay más chicas, sé que no fuimos las únicas con Millaray”.



Y agregó: “Hay miedo, hay dolor, pero hay mucha injusticia y esto no puede quedar en la nada. Millaray merece descansar en paz, su familia merece tranquilidad después de tanta lucha, QUE NO QUEDE EN LA NADA, que este tipo no ande suelto como si nunca hubiera arruinado vidas. Si fuiste víctima de este tipo, quiero decirte que te creemos. Si tenés miedo, tenés apoyo”.

Y finalizó: “Nunca nadie nos enseñó que cuando decis NO es NO y la otra pueda seguir haciendo de vos y tu cuerpo lo que quiera, más allá de charlas educativas en los colegios, no nos dijeron nunca que NO ES NO. No te sientas culpable. Hay much@s acompañándote, más de los que crees. Que no haya otra Millaray más llevándose esto a la tumba. Por Milla, por mí y por más víctimas, Contamos con su apoyo”.

El posteo fue compartido por cientos y cientos de mujeres. En Santa Cruz y en otras provincias. El sábado 3, una enorme movilización acompañó a la familia de Millaray para exigir justicia. Entre ellas estaba Celeste. Caminaron desde la Plaza del Vagón hasta el Tribunal Superior de Justicia. Cuando todo terminó, Ayelén, la hermana de Millaray escribió en Facebook: “Pasan los días y nada cambia. Solo la tristeza de saber que hoy no estás... y que la justicia no hace nada por vos! Ni por las demás victimas. No vamos a parar Milla, vamos a seguir luchando. Nada de lo que hagamos nos va a quitar este dolor inmenso … Ni nos va a devolver la vida de Milla … No queremos que hayan más Millaray que sufran por culpa de este tipo .… Queremos que se haga justicia… Que el responsable deje de vivir con la tranquilidad que lo hizo hasta hoy… Que sea juzgado y condenado como corresponde y que Milla pueda descansar en paz… JUSTICIA POR MILLARAY ! y POR CADA VICTIMA DE ESTE AGRESOR!”.



El abogado de la familia de Millaray y de Celeste habló con BigBang y explicó: “En el caso de Millaray, por ahora, lo que tenemos es que Donaire se presentó voluntariamente como imputado. Lo hizo junto a dos abogados, el doctor Magallán, de Caleta Olivia, y la doctora Pérez de Puerto Deseado. Esa misma tarde, luego de leer el expediente, la doctora Pérez renunció. Así que Donaire quedó con un solo abogado. Por otro lado, pedimos una ampliación del informe sobre los mensajes en el celular de Milla a la DDI de Caleta Olivia, porque sólo era de mensajes de textos y de Whatsapp. De eso todavía no tuvimos respuesta”.

-¿Él fue indagado?

-No, hasta ahora se presentó con el abogado y fijó domicilio. Nada más.

-¿Sumaron más testigos a la causa?

-Por suerte sí. Ahora se sumaron más compañeros y amigos de Milla, que vieron lo que ella sufrió y nos contaron que ella y Donaire mantuvieron conversaciones por Whatsapp. Entonces por eso pedimos el informe de comunicaciones.

-¿Hay posibilidades de que el acusado vaya a prisión preventiva por la causa de Millaray?

-No, por ahora no es viable. Pero igual se presentó una nueva víctima.

-Ustedes sabían que había otra víctima de este violador. ¿Qué pasos han hecho hasta ahora?

-Hicimos la denuncia en Fiscalía. Ella tiene 20 años y en el momento del hecho tenía 17. En este caso se está avanzando bastante rápido porque el viernes 25 de junio presentamos la denuncia y el día martes 29 declaró ella. Fue y contó todo lo que le sucedió. Ya llamaron a testigos. Se hizo la pericia ginecológica, que es algo que hay que hacer aunque ya pasaron tres años. Y en estos días, se avanzará con las pericias psicológicas a las víctima. Esta causa avanza rápido porque la víctima está presente.

-¿Cómo conocieron a Celeste?

-Ella se acercó a nosotros. No la conocíamos. Y nos contó lo que le había pasado con este violador. Así que empezamos a representarla en la causa. Ella era amiga de la novia actual de Donaire. Y cuando pasó lo de Millaray, la chica esa seguía defendiendo a su novio. Entendemos que tiene 19 años y que puede estar enamorada. Pero ahora, la amiga también está contando que su novio la violó. No hay muchas otras opciones.

-Las causas siguen por cuerdas separadas, pero, ¿hay posibilidad de unirlas?

-En principio, como a la causa de Millaray le están dando importancia a la Instigación al suicidio, irá por separado. Esperamos que en el futuro, deberían tratar de unirlas. Además hay una tercera chica que fue abusada por Donaire pero todavía no se anima a denunciarlo.

-¿El abuso sexual fue antes del de Millaray?

-Sí, fue en 2008 y está tipificado, según la Fiscalía, como “Abuso Sexual con acceso carnal reiterado en una oportunidad”. No puedo hablarte del hecho en sí porque está en plena investigación. Ellos eran compañeros del colegio.

-¿Cómo se comportó Donaire durante este tiempo tanto en Puerto Deseado como en sus redes sociales?

-Él hace su vida como siempre. En sus redes sociales, él eliminó su perfil en Facebook. Cerró esa cuenta. Y de su cuenta de Instagram, eliminó a todos sus seguidores y a todos los que él seguía. Y en donde figuraba su nombre, puso la frase “Jajajaja”, como burlándose de todos porque sabía que todo el mundo le miraba el perfil. Imaginate la indignación que causó a nivel social.

-¿Cómo está la familia de Millaray y qué dice la sociedad en Puerto Deseado?

-La familia está muy acompañada. La gente los apoya mucho. Cada vez que hace una publicación Ayelén, se comparte mucho y hay mucha gente que apoya a la causa. Y también hay mucha preocupación porque las madres dicen: “Mi nena también era compañera de la hermana e iba a la casa de este tipo”. Es un pueblo chico, medianamente nos conocemos todos. La gente está muy indignada. Además llegan versiones todo el tiempo. Tanto los compañeros de la escuela como los profesores de él dicen: “Piden informes a la escuela porque existen los informes”. Hay mucha información de las cosas que hizo.

-¿Cuáles hechos?

-Ahora lo que nos llegó es que hubo nena de 14 años que hace dos años atrás quedó embarazada y tuvo que hacerse un aborto. Ahora nos enteramos que estuvo embarazada de este tipo y que el embarazo, más allá de que si fue una relación consentida o no, fue resultado de un abuso. Él ya era mayor de edad y ella una nena. Pero si los padres no presentan la denuncia, no se puede hacer nada. Empezamos a conocer hechos que nos cuentan ahora y es increíble.

-Se necesita que las víctimas o sus familiares denuncien estos hechos porque estamos hablando de un violador serial.

-Exacto. Hasta ahora tenemos dos denuncias. La verdad que lo que hizo Celeste es de una admiración y una valentía absoluta. Con 20 años animarse a hacer público lo que pasó y escribirlo, hacer la denuncia y contarle a la familia es muy valiente. Pero sí, estamos hablando de un violador serial que después sigue escribiéndole a las chicas de las que abusa. La Justicia tiene que actuar rápido y las víctimas tienen que animarse a denunciarlo.