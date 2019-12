El horror: denuncian que el profesor de teatro de un jardín de infantes abusó de cinco nenes

El pasado viernes 22 de noviembre la hija de Yésica Villalba salió del Jardín N° 925 de Lomas de Zamora asustada y angustiada. A pesar de que su maestra negó que en el establecimiento la niña de tres años hubiera sufrido algún tipo de problema, lo cierto es que unas horas después en la Comisaría de la Mujer de Temperley le aseguraron a la mamá que la nena había sido abusada y violada.

Ya internada, la víctima reveló que su agresor había sido el profesor de teatro del jardín, y en su relato confirmó que otros de sus compañeros también habían tenido que soportar los mismos ataques sexuales. Desde entonces, los papás de sala de tres del jardín empezaron a hablar con sus hijos, y varios de ellos admitieron los hechos, por lo que actualmente en la Justicia hay alrededor de cinco denuncias contra el docente, quien por el momento permanece en libertad.

"A mi nena la venía notando rara, distante, desde hacía casi 10 días. No quería ir al jardín, y cuando yo iba a pedir explicaciones, su maestra me decía que mi hija estaba así porque era fin de año y estaba cansada", contó a BigBang Yésica Villalba, mamá de una de las niñas abusadas.

Aunque la menor hacía días que actuaba de manera extraña, el pasado viernes 22 de noviembre directamente salió de la institución y dijo que tenía miedo, lo que para su mamá sonó muy extraño. "Ese día ella salió llorando, y aunque la maestra me decía que los chicos mentían para no ir más al jardín, cuando llegamos a mi casa mi nena no podía caminar e iba mucho al baño, hasta que me dijo que le salía sangre de la cola", contó conmocionada.

Ante esta situación, esa misma tarde no dudó en llevar a la niña al hospital para que la revisaran, y como en el centro médico le dijeron que podía tratarse de un abuso, ella entonces radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Temperley, donde varios médicos constataron que la pequeña tenía una herida vaginal y que había sido víctima de un abuso sexual con acceso carnal.

Luego de enterarse lo que había pasado en el jardín con su hija, Villalba habló al grupo de Whatsapp que tiene con los padres para alertarlos, y aunque algunos le creyeron, otros no lo hicieron. Sin embargo, pocas horas después varios niños de la misma sala admitieron que pasaban cosas malas con el profesor de teatro, y por eso cuatro familias más decidieron hacer la denuncia, debido a que algunos niños revelaron que fueron también víctimas, mientras que otros dijeron que veían como sus compañeros eran abusados.

"Los papás fueron compartiendo audios de nenes. Decían que el profesor les tocaba la cola, y que le ponía plasticola en la cola y la boca", aseguró la mamá de la menor abusada, quien además aclaró que este lunes los padres de la sala de tres fueron hasta el jardín para pedir explicaciones a los directivos, lo que generó la irrupción de la policía en el lugar por los disturbios que se generaron.

Según explicó la mamá de la nena, al principio su hija no mencionaba que el profesor había sido quien la había abusado, por lo que en la denuncia por abuso no figura el nombre del docente. Sin embargo, mientras la pequeña estaba internada, sí se animó a contarle a su mama lo que sucedía con el docente, por lo que este miércoles la menor se presentará a declarar en Cámara Gesell.

Del mismo modo, durante este martes otros dos alumnos del jardín también ya declararon, y según le dijeron a sus padres los profesionales que los entrevistaron, ambos ratificaron los hechos.

La palabra del jardín tras las denuncias de abuso

Según indicó Yésica a este portal, la maestra de su hija siempre negó que la menor tuviera problemas con sus compañeros o docentes, por lo que hacía todo lo posible para que la alumna se quedara en la clase, aun cuando la menor no quería hacerlo. "La directora a mi me dijo que yo no tenía que hablar con los otros papás para preservar a los chicos y después ya me decía que esto había pasado en mi casa y no en el jardín", contó enojada Villalba.

La causa se encuentra a cargo de Fiscalía N° 9 de Lomas de Zamora, donde los chicos en las próximas horas deberán declarar en Cámara Gesell, para que la investigación avance y se cite al acusado a declarar.