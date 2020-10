El horror no se jubila: una anciana de 71 años mató a su vecina de 88 con un palo de amasar para robarle 100 mil pesos

La noticia sorprendió y hasta impactó a los vecinos de en la pequeña localidad de Nueva Atlantis, partido de la Costa, cercana a Mar de Ajó. Blanca Liria Ferreyra, de 88 años, fue brutalmente asesinada por su vecina, de 71 años, quien fue acusada de matar a golpes a la mujer con un palo de amasar para robarle 100.000 pesos. Si bien el hecho ocurrió el 25 de septiembre, la jubilada recién fue detenida ayer por la tarde.

Todo ocurrió en la casa de Ferreyra, ubicada en la calle Olmos al 2400. Según los investigadores de la causa, ambas jubiladas mantenían una relación de confianza. De hecho, la mujer de 71 años había ayudado a la víctima a cuidar de su marido, un hombre mayor que se encuentra postrado en una cama y sufre un impedimento del habla. Por esta razón, remarcan que Ferreyra dejó entrar a su asesina aquella tarde.

La prueba principal que les permitió a los investigadores llegar a la detención de la acusada fue que en la escena del crimen “había mucha sangre y una sola pisada de zapato femenino”. Si bien el calzado no fue hallado en poder de la imputada, “es del mismo talle”. Al mismo tiempo, la vivienda de Ferreyra no estaba revuelta: en ese sentido sostienen que la mujer de 71 años ingresó a la propiedad “con la anuencia de la víctima”.



Fue en la cocina, un lugar muy pequeño, donde se habría originado una discusión que derivó en la muerte de Ferreyra: la anciana fue atacada a golpes en la cabeza con un palo de amasar, el cual no fue hallado en la escena del crimen. De acuerdo con la autopsia, la mujer de 88 años murió como consecuencia de una fractura de cráneo. También presentaba heridas cortantes en la cabeza y varios golpes.

Los estudios determinaron que Ferreyra tenía un dedo quebrado y golpes en brazos, antebrazos y hombros producto del forcejeo y la caída que sufrió al desvanecerse. Estas heridas demuestran que la víctima intentó defenderse y por su avanzada edad no logró hacerlo. El arma homicida, el palo de amasar, fue encontrado en las inmediaciones de la casa de la imputada, por lo que fue secuestrado y se encuentra sujeto a pericias.



Por último, no faltó ningún elemento de valor en la casa de la víctima más allá de “una cajita, que pocas personas sabían dónde estaba, con 100.000 pesos en su interior”, añadió una fuente judicial consultada. Al momento del allanamiento, este monto fue encontrado en la propiedad de la acusada, ubicada a menos de una cuadra del domicilio de la anciana, lo que para los investigadores es un indicio concluyente de que se trata de la autora material del crimen.

Cabe destacar que los vecinos de la zona afirman que la imputada aseguraba siempre "no tener dinero" y resaltan que solía pedir prestado. Fue la hija de Ferreyra quien al ir a visitar a su mamá se topo con la desgarradora escena y dio aviso a la Policía.

De esta manera, la vecina fue imputada por el fiscal Martín Prieto, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de La Costa, de los delitos de “robo agravado por el empleo de arma impropia en concurso real con homicidio agravado criminis causa, en calidad de autora material”.

La acusada se negó a declarar este lunes ante el fiscal Prieto y continuará detenida en una comisaría de General Madariaga, a disposición del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Dolores.