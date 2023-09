El infierno que sufrió Leonel, el nene asesinado en Salta: golpes, explotación infantil y amenazas

Leonel Guillermo Francia, de sólo 11 años, ingresó en manos de su madre sin signos vitales al hospital salteño Papa Francisco y a pesar del esfuerzo de los médicos por revivirlo, su muerte fue constatada pocos minutos después. El menor llegó con lesiones por todo su cuerpo y por el hecho detuvieron a la mujer, quien quedó imputada por homicidio calificado. “La mamá le pegaba y lo tenía castigado todas las semanas sin comer”, denunció una vecina de la familia. El parte médico del nene detalló que llegó al nosocomio con “escoriaciones en brazos, piernas, lesiones en el pie y un hematoma en el lóbulo frontal derecho de la cabeza".

Además, Leonel tenía "sangrado de oído y una herida abierta en el mentón". El hecho ocurrió el último viernes y la causa quedó en manos del fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, quien pidió la colaboración de la Unidad de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y dispuso el examen del cuerpo del niño por parte de profesionales del Servicio Médico y del Departamento de Criminalística del CIF.

Fue el funcionario quien -a raíz de esos primeros resultados- le solicitó al Juzgado de Garantías 7 la detención de la madre del nene fallecido. El magistrado accedió al pedido del representante del Ministerio Público y ese mismo viernes, en una audiencia realizada en la sede de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a la mujer se la imputó provisionalmente del delito de homicidio calificado por el vínculo.

Leonel vivía en junto a su mamá en el barrio Solidaridad de Salta, en una casa en construcción. Su papá ya hacía tiempo que no vivía con ellos porque se había separado de la imputada. En este dramático contexto, una vecina de la familia rompió el silencio y en diálogo con el canal 10 TV, contó que a la víctima no solo la golpeaban ferozmente a diario, sino que la obligaban a trabajar. Y si se rehusaba, la dejaban sin comer por días como castigo.

A su vez, la mujer también detalló que su hija -compañera de escuela de la víctima- le había contado que a Leonel le habían visto moretones en los brazos durante una clase de educación física. "Él le dijo a mi hija que él, cuando iba a la escuela, estaba con el desayuno de la escuela nada más, y él esperaba al otro día para volver a tomar el té y mi hija me decía que le compraba cosas en la escuela porque él tenía hambre”, explicó.

Otra vecina de la víctima reveló que al menor lo hacían "trabajar en el corralón". "Le hacía cargar ladrillos. La madre lo ponía hacer trabajos de un hombre. Él tenía que levantarse a las 6:00, abrir el corralón y dejarlo baldeado para que lo dejara ir a la escuela. Si no, no lo dejaba ir. Vamos a pedir justicia hasta que se haga justicia. Hubo tantas denuncias para que se hiciera justicia y no se hizo", advirtió.

De acuerdo con la mujer, las denuncias por "maltrato infantil" fueron hechas de forma reiterada hasta el fatal desenlace de la víctima. "¿Cómo no se lo entregaron al padre cuando él tuvo la audiencia con la fiscal, si sabían que era maltratado?”, se preguntó otra vecina del nene, quien además detalló que el menor antes vivía con su tía materna, que estaba al tanto de los casos de violencia.

Frente al fiscal, la madre de la víctima declaró que su hijo había sufrido un accidente mientras jugaba en el segundo piso en construcción de su casa. Siempre según las palabras de la única detenida, Leonel se fue a dormir a pesar de las graves heridas que le ocasionó esa "caída" y al día siguiente no reaccionaba cuando intentó despertarlo.