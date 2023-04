El inicio del juicio por los delitos de lesa humanidad llevados a cabo en “Puente 12”

Este lunes comenzó el juicio por el secuestro y asesinato de 185 personas durante la última dictadura cívico militar en Argentina. Los crímenes de Lesa Humanidad ocurrieron en la División Cuatrerismo de La Matanza, más conocido como “Puente 12”. La primera audiencia tuvo lugar en la Sala Amia de Comodoro Py y hasta el momento los seis acusados se negaron a prestar declaración indagatoria.

En el centro clandestino ubicado en la autopista Ricchieri y Camino de Cintura ocurrían los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidios agravados. Los acusados son ex integrantes del Batallón 601 de Inteligencia y de la policía bonaerense. Si bien algunos de ellos estuvieron presentes en la sala de audiencia, otros eligieron conectarse de manera remota vía zoom.

Los acusados son: Enrique Del Pino, ex teniente del Batallón 601 de Inteligencia, Enrique Gauna, ex oficial principal de Cuatrerismo de La Matanza, Carlos Tarantino y Ángel Salerno, ex cabos de dicho lugar, Néstor Claramella, ex oficial de la Policía bonaerense y Walter Minod, ex jefe del Batallón 601.

La audiencia comenzó con un breve altercado, ya que si bien no declaró, Minod le pidió la palabra al Tribunal y expresó que se enteró de la existencia de las mujeres asesinadas por las que está imputado, en el momento de su detención: “Quiero expresar que me enteré hace tres años, cuando allanaron mi domicilio para detenerme. En ese momento 18 de septiembre de 2019, que allanaron mi casa me enteré de la existencia de dos señoras de apellido Santucho”.

Cabe destacar que en cuanto a Minod, es la primera vez que está siendo juzgado por delitos de Lesa Humanidad. El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 6, quienes luego de las palabras del imputado, tuvieron que pedirle a los presentes que por favor “manejen sus emociones” debido a los comentarios post palabras de Minod.

Hasta el momento se leyeron 60 de los cien casos que estarán presentes como testimonios durante el juicio. Una de las personas que habló esta mañana fue la hija de Ricardo Cravello, desaparecido el 8 de diciembre de 1975 antes de que se diera por comenzado el golpe de Estado.