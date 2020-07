El jubilado de Quilmes aseguró que mató al ladrón porque pensó que le clavaba un destornillador en el ojo

Jorge Ríos, el jubilado que mató a balazos a uno de los delincuentes que entró a robar a su casa del partido bonaerense de Quilmes hace diez días, dijo este lunes que le disparó al ladrón porque le agarró pánico cuando se empezó a dirigir hacia la casa de su comadre, mientras que además añadió que por esto que pasó perdió "todo", ya que no podrá volver a su casa.

El jubilado dijo que le disparó al ladrón cuando se fue a la casa de su comadre.

Al comienzo de su descargo, el hombre de 71 años aseguró que nunca le hizo "daño a nadie" y que siempre se consideró "un vecino muy servicial", por lo que toda esta situación es "terrible" para él y su familia.

Respecto del hecho, como ya le habían querido entrar otras veces a la vivienda durante esa madrugada, Ríos dijo que agarró su arma y la escondió por si volvían los agresores, y una hora después el mismo grupo entró de nuevo.

Además, el jubilado relató que se topó con los delincuentes dentro de su casa, pero que con Franco Moreyra, alias "Piolo", se trabó en lucha porque el ladrón quería agredirlo con un destornillador.

Se investiga si el jubilado le disparó en la calle al ladrón.

De hecho, mientras ambos forcejeaban, Ríos aseguró que le gritó "no te quiero matar, no te quiero tirar" y luego "tirate al piso", con intenciones de que el joven depusiera su actitud.

También recordó que en un primer momento él creyó que en vez de un destornillador el asaltante estaba armado con un "cuchillo". "Pensé que me clavaba eso en el ojo. Me asusté mucho", señaló el jubilado

Según contó a TN Ríos, tras el forcejeo, a Moreyra ese destornillador se le cayó al piso, al igual que una tarjeta SUBE y un carnet del club Quilmes. Sin embargo, después de luchar con él en el piso, el jubilado reveló que se volvió "loco" cuando el delincuente se trepó por el muro para escapar hacia la casa de su comadre, a quien le comenzó a gritar para advertirle que estaban en su vivienda.

"Desde abajo, cuando pensaba en sacarle el seguro, el seguro ya no estaba, y ahí fue un tiro", sostuvo, aunque sobre lo que pasó afuera, dijo que todo fue muy confuso y que se le hace una nebulosa en cabeza al recordar.

Muy conmocionado aun, el hombre mayor aseguró que "ahora la pesadilla es mucho más grande", porque los familiares del delincuente fallecido viven cerca de su casa, por lo que él y su familia deberán abandonar la vivienda para mayor seguridad.

"Yo ya tomé la decisión que ahí no vuelvo. Esta gente me cagó la vida de una manera. Yo no voy a arrastrar a cinco nietos, tres hijos, los amigos. Perdí todo, perdí mis amistades, mi casa, mi barrio, mi forma de vida", continuó el jubilado, quien estuvo acompañado de sus abogados defensores, Marino Cid Aparicio y Fernando Soto.

El avance de la causa

Por su parte, la defensa del jubilado recusó este lunes al fiscal de la causa, Ariel Rivas, por los presuntos maltratos a los que su cliente fue sometido mientras estuvo preso en la fiscalía y en una comisaría y por no permitirle el acceso a la causa.

En el escrito de la defensa, Cid Aparicio y Soto pidieron la recusación del fiscal en base al presunto “incumplimiento de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la restricción al acceso y control de pruebas, y a la omisión de acciones concretas de investigación penal”.

En este sentido, los abogados mencionaron que Ríos recibió un “trato inhumano y degradante” y denunciaron que, antes de ser indagado, el jubilado estaba esposado en la fiscalía, pese a sus 71 años.

En cuanto a la supuesta “restricción de pruebas”, los abogados denunciaron que luego de la indagatoria la defensa concurrió a la fiscalía para “poder acceder al expediente y conocer la investigación penal” y que allí “día tras día” les informaban que “el expediente no estaba disponible”.

Hay cuatro delincuentes detenidos por el caso.

También mencionaron que si bien ya se había difundido por los medios el resultado de la autopsia del ladrón muerto, en la fiscalía le negaron esa pericia a la defensa y recién se la entregaron tras un reclamo formal.

Por el caso, la policía ya detuvo a los cuatro presuntos cómplices de Moreyra en el asalto, identificados como David Ezequiel Córdoba, Cristian Chiara, Martín Ariel Salto y Claudio "El Enano" Dahmer.