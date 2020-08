El jubilado de Quilmes sigue imputado por homicidio, pero en libertad: preventiva para los ladrones

El jubilado de Quilmes que fue víctima de un asalto en su casa y que mató a uno de los delincuentes que entró a robarle a mediados de julio de este año, continúa imputado por homicidio agravado, aunque el hombre de 71 años permanece en libertad, luego de haber estado primero aprehendido y luego con domiciliaria.

Por su parte, a los cuatro delincuentes que fueron detenidos tras el asalto se les dictó en los últimos días la prisión preventiva, medida que sus abogados defensores ya rechazaron y que próximamente será analizada por el juez de la causa.

El jubilado Jorge Ríos permanece en libertad aunque imputado.

A pesar de que la investigación avanza, lo cierto es que todavía faltan conocer varios resultados de pericias que pueden resultar claves para comprender si Jorge Ríos le disparó o no fuera de su casa al delincuente que entró a robarle en la madrugada del 17 de julio.

En diálogo con BigBang, Fernando Soto, uno de los abogados que defiende al jubilado, explicó que actualmente "se están desarrollando las pericias balísticas", las cuales van a determinar si los tres casquillos encontrados en la vereda, en el lugar donde el delincuente Franco Martín Moreyra quedó tirado en el suelo, son de Ríos, y si los proyectiles salieron de su arma. Al mismo tiempo, confirmará si los disparos que recibió el fallecido fueron dados a corta distancia, o sea a quemarropa.

"Esa pericia puede dirimir si esos disparos se hicieron mientras Jorge estaba parado, que nosotros creemos que no. Hay varios indicios de que no fueron hechos los disparos a quemarropa, pero sí mientras estaba en la lucha y cuando lo estaban atacando en el patio de la casa", sostuvo el letrado.

Sobre esto, indicó que la autopsia realizada en el cuerpo del delincuente muerto indicó que recibió dos disparos, uno por encima de la ingle que entró de forma vertical, y el otro dio en la séptima costilla sobre la parte lateral, y según percibe el abogado de lo que dice el análisis, ambos fueron realizados con una trayectoria de abajo hacia arriba.

Ríos está acusado de haber matado a un ladrón que entró a robarle a su casa.

"Hay un dato importante, que es que se encontró pólvora en las dos manos del delincuente, y nosotros de eso deducidos que como ninguno (de los ladrones) tenia arma, al menos no fueron encontradas, si la hubieran tenido, la hubieran usado contra Jorge", comentó Soto, y además añadió que lo que sí se sabe es que Moreyra le pegó al anciano en la cabeza con el arma que él tenía, por lo que la pólvora hallada en las manos del joven puede pertenecer al arma de Ríos, quien aunque no recuerda con exactitud como sucedió todo, pudo haber disparado dentro de su casa para defenderse.

Por otro parte, también falta todavía que se termine de analizar el video donde se ve al jubilado junto a Moreyra en el suelo, ya afuera de la casa, con el objetivo de poder determinar si allí Ríos le efectuó o no disparos al delincuente.

"Nuestros peritos nos dicen que se ve en el video, que ya (Moreyra) venía perdiendo sangre al escapar, así que las heridas las tenía antes de estar en el piso", aseguró.

El fiscal a cargo de la causa, Ariel Rivas, considera que el hombre de 71 años es responsable del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, ya que cree que le disparó al ladrón cuando estaba en el suelo y ya fuera de su casa.

Tras el hecho el jubilado debió abandonar su casa.

A pesar de que la defensa de Ríos intentó recusar al fiscal, el juez de la causa rechazó la medida, y actualmente Rivas continúa al frente de la investigación. De hecho, este lunes finalmente tras un pedido suyo se dictó la prisión preventiva para los cuatros autores del robo y cómplices del detenido, Christian Javier Chara (23), David Ezequiel Córdoba (25), Martín Ariel Salto (27) y Claudio Nicolás “El Enano” Dahmer (27).

"Todos los abogados defensores rechazaron la preventiva. Mañana tenemos la audiencia en la cámara en la sala segunda, porque el juez rechazó la recusación, y vamos a hacer una exposición ante la Cámara para que resuelva", adelantó el abogado, sin dar mayores precisiones.

Soto considera que el fiscal no está capacitado para estar al frente de la investigación, tanto por la manera en que trataron a Jorge al dejarlo detenido con las heridas que tenía y su frágil condición de salud, y también porque notaron "varias cosas que no se cumplieron y varios vacíos".

"La acusación contra Ríos tiene que ser clara y no lo es. Hay un convenio latinoamericano de derechos humanos de personas mayores que no se cumplió. A Jorge lo mandaron a la cárcel con toda esta patología, de hecho quedó asentado que se descompuso, la policía llamó al SAME y le dijeron que él tenía que estar en un lugar cálido y lo llevaron a la celda de nuevo", contó.

Hay cuatro detenidos por el robo al jubilado.

El hecho

Según lo que Jorge Ríos pudo reconstruir de esa madrugada fatídica, Soto explicó que cerca de las 2 de la mañana del último 17 de julio el anciano se dio cuenta de que habían entrado ladrones al parque de su casa, por lo que llamó a su hijo Federico para avisarle.

El hijo del jubilado revisó el galpón y se dio cuenta que faltaba una bolsa con cables y otras cosas más, y ya un poco más tranquilo, Jorge se durmió, aunque a las 4 volvió a despertarse, porque otra vez los mismos delincuentes habían entrado, aunque en esa oportunidad cuando Federico fue a ver qué pasaba, ya no estaban.

Tan solo una hora después, los ladrones regresaron, pero esta vez ingresaron a la vivienda, y amenazaron a Ríos con un destornillador mientras intentaban robarle.

"No sabemos por qué el fiscal los imputó a los delincuentes por dos hechos, uno el de las cuatro de la mañana que se llevaron cosas, y el otro el de las cinco. Ellos quedaron filmados cuando se llevan la cortadora de pasto y la bicicleta esa segunda vez, pero del de las dos de la mañana no dice nada ", manifestó Soto.

A pesar de que el hombre de 79 años dice no recordar muchos momentos, sí se acuerda de cuando el fallecido lo levantó en el aire y lo tiró contra un camino de cemento que hay en el patio, lo que le provocó la rotura de dos de sus costillas y heridas en el cuerpo.

Aunque no registra del todo bien la situación en la que sale de su casa, su abogado si confirmó que varios testigos declararon en la causa que al encontrar a Ríos en la vereda, lo notaron perdido, y que incluso le hablaban y el no respondía porque parecía no escuchar.

Actualmente Jorge está en libertad- Después de haber estado detenido y con prisión preventiva, el fiscal lo dejó libre por su frágil estado de salud, dado que durante la investigación debió ser internado varios veces.

Por las amenazas que recibió de parte de la familia de Moreyra, debió dejar la casa en la que vivía, y se mudó con sus familiares, al mismo tiempo que recibe ayuda psicológica.