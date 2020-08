El juez ordenó que siga en libertad el hombre acusado de haber dejado a su novia "en estado vegetativo"

Eliana Mendilaharzu, de 29 años, quedó en estado de coma, luego de haber sido operada en dos oportunidades, debido a las graves heridas que presentaba al llegar al hospital Municipal Ángel Pintos de Azul durante la madrugada del domingo 16.

La joven fue trasladada totalmente inconsciente por su novio, Ramiro Ponce, quien le aseguró a los médicos que se había caído de la cama, pero la fiscal no le cree.

A pesar de esto, los estudios contradijeron rápidamente la versión de Ponce y determinaron que la joven de 29 años recibió una agresión física en el cráneo.

De esta manera, los investigadores apuntaron contra la pareja de Eliana, quien se convirtió entonces en el principal sospechoso del brutal ataque y quedó en la mira de la Justicia: por estas horas está siendo investigado por intento de femicidio.

Pero si bien para la fiscal Karina Gennuso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial, se trató de un caso de "tentativa de femicidio" y le pidió al Juzgado de Garantías 3 la orden de detención de Ponce, el juez Juan José Suárez rechazó este último pedido por lo que el principal sospechoso seguirá en libertad.

Según pudo saber este portal, para el titular del Juzgado de Garantías 3 de Azul no quedó probado que la lesión haya sido provocada por la patada de una persona. Cabe recordar que los pesquisas no habían logrado identificar al agresor hasta que un testigo declaró que el novio de Eliana le había pegado una patada en la cabeza. Con esos datos, la fiscal pidió la orden de detención del novio de la joven.

Sin embargo, el juez Suárez consideró que no quedó "debidamente probado que el golpe sea por patadas de una persona", por lo que rechazó detenerlo. En ese sentido, la fiscal explicó que evalúa por estas horas la posibilidad de apelar la decisión del magistrado ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal para que se contemple una resolución con perspectiva de género.

Mauro Zárate, tío de la víctima contó que los médicos señalaron que, en caso de recuperarse, Eliana podría quedar para siempre postrada en una cama en estado vegetativo. "El golpe que mi sobrina tenía le había roto un hueso del cráneo y le pinchó el cerebro. El neurocirujano le hizo otra operación grande. Según dijo, trabajó en el cerebro, pero ya estaba medio morado. Se encuentra en estado vegetativo", reveló.

En ese sentido, contó que la joven de 29 años "no tiene reflejos" y aclaró que solo resta esperar un "milagro" para que se recupere: "Necesitamos el apoyo de toda la gente para pedir justicia por mi sobrina para que este femicida pague por el daño que provocó, destrozó toda una familia dejando a cuatro hijos menores desamparados de su madre. No vamos a parar hasta que se haga Justicia para que este hecho no quede impune".

El hecho que se registró alrededor de las 22 del domingo 16 de agosto en Camilo Gay al 1000, casi esquina con Guido Spano Oeste, en Azul, 300 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación comenzó cuando la víctima ingresó en grave estado al hospital Municipal Ángel Pintos.

A pesar de que fue señalado como el responsable de la agresión, Ponce publicó en Facebook: "Muchas fuerzas mi amor todo va a salir más que bien, sos una gran guerrera una madre con todas las letras y gran compañera de la vida y acá con nuestro hijito te estamos esperando mi vida". Sin embargo, su publicación no hizo más que generar el repudio masivo de cientos de internautas.

La Agrupación de Mujeres Maltratadas y Abusadas de Azul (AMMA) advirtió que "las Mesas locales de Violencia deben tener la conformación lo más amplia y participativa posible porque son el espacio donde se diseña la política pública para el territorio, y donde se superan los obstáculos para el acceso a los derechos de mujeres que están en situación de violencia".