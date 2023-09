El juez Rabbione rechazó el pedido de detención de Lotocki: "No se observa riesgo procesal"

Cuando parecía que Aníbal Lotocki se encontraba finalmente entre las cuerdas y su detención podía ser casi un hecho, la justicia decidió rechazar el pedido. “No se observa riesgo procesal que implique ordenar el encarcelamiento preventivo del imputado”, afirmó el juez Edmundo Rabbione de la causa Dufort, caratulada por Homicidio Agravado con Ensañamiento y Alevosía.

La semana anterior se dio a conocer que el actor uruguayo, Raphael Dufort, presentó una denuncia contra Lotocki por mala praxis que indudablemente se le sumó al listado de víctimas que se han presentado en la Justicia señalándolo por diversos daños ocasionados e incluso tres fallecimientos.

A raíz de aquella denuncia, el fiscal Lucio Herrera pidió automáticamente la detención del falso cirujano, pero cuando parecía que podía haber un aire de libertad y que el médico se encuentre entre la espada y la pared, todo se vio desdibujado por la orden del juez Rabbione quien decidió rechazar el pedido y que el mismo continúe en libertad.

En cuanto a los motivos por los cuales decidió no acaparar en el pedido del fiscal como también de la querella, explicó mediante un expediente que se basó en dos circunstancias que resultaron ser letales para llevar a cabo la decisión. “Entiendo que la libertad del imputado, en nada interfiere para la libre obtención de las importantes pruebas que restan recolectar (para ser detenido)”, indicó.

“Y por otro lado, y de igual importancia, tengo que valorar que el imputado siempre ha estado a derecho y ha dado cabal cumplimiento a las pautas impuestas en el marco de la causa (al concederle la excarcelación y mantener su libertad ambulatoria en el auto de procesamiento), a lo que debe sumarse que se ha presentado en estas actuaciones designando defensa y siendo aceptado el cargo por éstos”, determinó.

Habiendo dejado por sentado que tanto la querella como el imputado se encontraban notificados de lo sucedido, sentenció: “No se observa riesgo procesal que implique ordenar el encarcelamiento preventivo del imputado, por lo que no haré lugar a dichas solicitudes”. La misma decisión fue tomada en el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional número 60.

Esta nueva noticia llega justo en un contexto donde las víctimas de Lotocki que nunca quisieron reflejar lo vivido, se animaron a hablar. Los fallecimientos de Silvina Luna y Mariano Caprarola, en manos del falso cirujano, destaparon una olla que a medida que pasa el tiempo, la lista se va incrementando cada vez más y las denuncias se ordenan en una lista.

Una de las mujeres que no sólo se animó a hablar, sino que además hasta hizo una denuncia por tentativa de homicidio, es Sandra Domínguez, una amiga de Carmen Barbieri que, gracias a la conductora, reveló sus vivencias. "Carmen me salvó la vida. Yo siempre le prohibí hablar, pero sin decir mi nombre, empezó a contar mi historia. Hoy pienso que si Silvina tuvo una misión tan triste y fea, yo tengo que hablar", reconoció en su paso por Intrusos. Además, una de las últimas denuncias llevadas a cabo fue la de Fernando Burlando, por la muerte de la modelo, quien la caratuló como "homicidio culposo", de la cual hasta el momento no hubo novedades.