El jugador que agredió a la árbitra dijo estar "arrepentido" y pidió perdón

Cristian Tirone es el autor de un acto tan insólito como estremecedor y repudiable: Deportivo Independencia y Garmense se enfrentaban por la Tercera División de la Liga de Tres Arroyos y a los 15 minutos del segundo tiempo, el futbolista agredió salvajemente a la jueza Dalma Cortadi, golpeándola de manera cobarde desde atrás y arrojándola al césped, debido a que no le había gustado una decisión arbitral.

El jugador, al que sus compañeros e incluso los rivales habían intentado frenar, terminó detenido en la dependencia policial de la localidad de Adolfo Gonzales Chaves. Y la autoridad del partido, tras ser revisada en en hospital, fue enviada a su domicilio con la indicación médica de que hiciera reposo, para reponerse del shock que implicó el momento traumático que debió atravesar.

“Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento", contó días atrás Cortadi.

Lo cierto es que el fiscal Gabriel Lopazzo, titular de la UFIJ N°17 de Tres Arroyos, a través de la Ayudantía Fiscal de Gonzáles Chaves, le tomó declaración a Tirone tras acusarlo de haber golpeado a la árbitra que se encontraba desempeñando sus funciones en un cotejo deportivo en esa localidad. A pesar de que la secuencia quedó filmada y recorrió las redes sociales a gran velocidad, el jugador decidió no brindar detalles sobre el hecho. Simplemente, se limitó a decir que estaba avergonzado y arrepentido por lo que hizo y pidió disculpas. “Está arrepentido y pidió perdón a la jueza (en referencia a la árbitra) y a la gente”, contaron a TN fuentes de la fiscalía respecto de la posición de Tirone ante la Justicia.

El futbolista de 34 años, oriundo de la localidad De la Garma, cercana a Tres Arroyos, se encuentra aún detenido e imputado por el delito de lesiones leves agravadas por alevosía, por la condición de mujer de la víctima y por haberse cometido durante la realización de un espectáculo deportivo en concurso ideal.

En diálogo con FM Urbana, Cortadi destacó que si bien se levantó tras el golpe, no sabe qué pasó después "porque estaba mareada”. “Tengo que estar un par de días en reposo, por el golpe. Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal", destacó.

La jueza ejerce el arbitraje desde hace cuatro años y calificó esta como su peor experiencia dentro de una cancha. "Esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol. Sucesos de violencia en las canchas siempre hay. Más allá de lo verbal, nunca vi que le hayan pegado a una mujer. Es muy triste, pero esto también pasa con los árbitros hombres”, concluyó sin antes aclarar que quedó “en observación hasta hace poco” y que no debe hacer “movimientos bruscos”.

Inmediatamente después de que se viralizara la agresión de Tirone, el titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, se comunicó con la agredida, se puso a su disposición y anunció que al agresor “le caerá todo el peso de la ley”.

Al mismo tiempo, la Asociación del Fútbol Argentino condenó públicamente el accionar del jugador de Deportivo Garmense a través de un comunicado: "La AFA repudia y condena el accionar del jugador Cristian Tirone (Dep. Garmense) hacia la árbitra Dalma Cortadi, quién fue víctima de violencia física mientras se disputaba el segundo tiempo del encuentro. Esta Casa, junto al Consejo Federal, abordarán el tema y acompañarán a la jueza en todo el proceso afianzando los lineamientos sobre este tipo de conductas que nuestra asociación no tolerará. Cabe señalar que se le dará traslado al Tribunal de Disciplina para aplicarle la sanción correspondiente al jugador".

El organismo señaló que procurará que "estos hechos aberrantes no vuelvan a repetirse en ningún otro estadio de fútbol". "Asimismo, el Departamento de Equidad y Género que conduce la Dra. Paula Ojeda, se encuentra en constante diálogo con la víctima y a completa disposición”, concluye el escrito de la AFA.

En tanto, el propio club Deportivo Garmense emitió un comunicado en el que repudió el episodio, se puso a disposición de la árbitra agredida y se comprometió a erradicar la violencia. “El club expresa su enérgico repudio ante este accionar que está reñido con el espíritu que se pretende inculcar con la práctica de este deporte”, indicaron.

En ese contexto, la entidad agregó que “se solidariza con la jueza agredida, expresa sus disculpas, se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando para erradicar la violencia en todas sus formas, y formar deportistas con valores como: disciplina, compañerismo, compromiso y sobre todo respeto y tolerancia”. Desde la fiscalía sostienen que Tirone “se mostró compungido” y que “no había tomado conciencia de la repercusión que tuvo su acción”.