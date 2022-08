El juicio por el crimen de Lucio: las pruebas de los golpes, las violaciones y el corte de genitales

Desde el 26 de noviembre de 2021, parte de la familia de Lucio Dupuy busca Justicia en medio de un dolor y una tristeza que jamás van a poder borrar. El nene de cinco años fue asesinado a golpes por su madre Magdalena Espósito Valenti y la novia de ella, llamada Abigail Paéz, en una casa de La Pampa. Desde hacía meses, Christian Dupuy, el padre del nene, había hecho varias denuncias, y la Justicia nunca le dio la tenencia del pequeño. Además, el nene había sido atendido en diversos hospitales de la zona por golpes y fracturas. Nadie actuó y Lucio murió de la peor manera.

Mientras las dos asesinas se encuentran alojadas en la Unidad Nº 1 de San Luis, después de que los vecinos del barrio quisieran lincharlas en una comisaría de La Pampa; las pericias psicológicas determinaron que lo asesinaron porque “interfería en la convivencia de la pareja”. Además, los peritos psiquiátricos afirmaron tras entrevistarlas que ambas sentían desprecio hacia el género opuesto.

Por entonces, Ramón Dupuy, el abuelo del nene, brindó detalles de lo que fueron las últimas horas de vida de Lucio. Y realmente queda en evidencia que vivió un calvario. En una entrevista, el hombre dijo: “Nadie me lo va a devolver. Todavía me sigo preguntando por qué lo mataron. Ellas dos son asesinas pero la jueza Clara Pérez Ballester que no le dio la tenencia a mi hijo también es culpable”.

Y agregó: “La Justicia va a determinar quién lo mató, ya están las pruebas de que fueron las dos. Le pegaron entre las dos y lo violaron. Están los ADN de Lucio en los juguetes sexuales de ellas. Eso está comprobado. Entre las dos lo mataron”. La causa está caratulada como "homicidio agravado por el vínculo" y "abuso sexual gravemente ultrajante".

Según el abuelo de Lucio, el día del crimen, las dos mujeres pasaron a buscar al pequeño por el jardín de infantes alrededor de las 17.30. Después de eso, desde que llegaron a su casa y hasta las 18.30 le dieron una paliza y hasta abusaron sexualmente del nene. "Quedó agonizando hasta las 20:00, cuando una de las asesinas llevó a trabajar a la madre en moto", dijo el abuelo.

Y agregó sobre lo que sucedió un rato después: "Cuando llega de nuevo a la casa, la pareja de la madre de Lucio le tira un balde de agua para reanimarlo, pero ya estaba muerto”. Según el informe de la autopsia, y que fue agregado a la causa, Lucio tuvo una descompensación en su casa y cuando llegó al Hospital Evita de la Pampa ya estaba muerto.

En el informe de la autopsia, los forenses también determinaron que el nene tenía heridas de viaja data al igual que lastimaduras por los abusos sexuales. También revelaron que su vida había sido un constante sufrimiento ya que tenía golpes múltiples, fracturas en sus muñecas y en otra parte de los brazos, quemaduras de cigarrillo y mordeduras.

En cuanto a las pruebas encontradas tras el estudio forense sobre el cadáver del menor, el abuelo también afirmó que su madre y la novia “le cortaron los genitales” antes de matarlo. Sobre ese punto, el informe de los peritos habían afirmado que "a raíz de las lesiones en la parte genital del niño, se determina a las claras la existencia de un crimen por odio por las características de Lucio por pertenecer al género masculino".

Ahora, Ramón afirmó entre lágrimas: “Según el informe que tengo de la acusación de los fiscales eso es lo que dice: a Lucito lo mutilaron de todos lados”. Y completó: “No queremos más Lucios. No queremos más familias destrozadas como la nuestra. La poca fuerza que tenía, me la sacaron con ese informe de los fiscales".

Cuándo empieza el juicio por el crimen de Lucio

El juicio por el asesinato del nene de 5 años empezará el 10 de noviembre y será a puertas cerradas. Se realizará en La Pampa y el tribunal estará integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora. Los fiscales que ya anticiparon que pedirán prisión perpetua son Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco. La sentencia podría dictarse el 22 de diciembre.

En el juicio se contará con la declaración de 60 testigos. Aunque todavía no se definió, se cree que Espósito Valenti como Páez no estarán de forma presencial en el juicio porque ya quisieron ser golpeadas por una rebelión popular realizada el año pasado y por eso se encuentran alojadas en una prisión de San Luis.

La causa fue elevada a juicio en junio luego de una investigación que duró seis meses. “Creemos que las pruebas que hemos reunido son suficientes para acreditar estos delitos“, sostuvo la fiscal Ferrero en la conferencia de prensa en la que se informó sobre el final de la etapa de instrucción. Espósito Valenti será juzgada por el delito de “homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.

Por su parte, Páez será imputada por el delito de “homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.