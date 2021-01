El llamado de Carolina Píparo al 911 y el pedido de detención de su marido: cómo sigue la causa

La fiscal que investiga el robo a la legisladora provincial Carolina Píparo durante la madrugada de Año Nuevo en La Plata aguarda los resultados de distintas pruebas, entre ellas del test de alcoholemia, para determinar si imputa o no al esposo de la mujer por haber embestido a dos motociclistas que creyó que eran ladrones.

Mientras se espera conocer más detalles de cómo sucedió el hecho, en las últimas horas se conoció por un lado que uno de los abogados pidió la detención de su esposo, al mismo tiempo que trascendió el audio del llamado que la legisladora hizo al 911, en el que asegura que seis delincuentes que iban en tres motos les robaron. "Quiero saber si va a venir la Policía", preguntó.

Carolina Píparo fue víctima de un robo en Año Nuevo.

Según indicaron fuentes de la causa, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, ya tiene acreditado el robo que sufrió la diputada de Juntos por el Cambio a través de testimonios y de las comunicaciones con el 911.

Sin embargo, lo que aún no tienen en claro los investigadores es cómo fue la segunda secuencia del hecho, cuando el esposo de Píparo, Juan Ignacio Buzali, embistió con su auto a dos jóvenes que iban en moto al creerlos ladrones, razón por la cual se siguen recolectando evidencias con el fin de establecer si cometió o no algún delito y si debe ser o no imputado.

De este modo, Di Lorenzo, junto con los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, trabajan el hecho dividido en dos causas: una, la del robo a Píparo y, otra, las lesiones sufridas por los jóvenes embestidos por la la pareja de la legisladora.

En ese marco, ya se ordenó realizar pericias de rastros, perimétricas y fotográficas, estudios sobre el Fiat 500L negro que conducía Buzali y de la moto Honda XR250 que tripulaban los jóvenes embestidos.

El marido de la diputada atropelló a un joven que se cree no tenía que ver con el robo.

Además, luego de solicitarse las imágenes de las cámaras de seguridad, también se pidió conocer el audio del llamado que hizo la diputada al 911. “Hola, te habla Carolina Píparo, yo llamé no sé hace cuántos minutos: quiero saber si va a venir la Policía, me acaban de robar seis motochorros”, explicó Píparo en uno de los por los menos 8 llamados que hizo al servicio de emergencia.

“Ya llamaron y es increíble la cantidad de tiempo que tardan”, reclamó en otra de las comunicaciones, y en ese mismo llamado volvió a decir que los ladrones eran seis y que iban en tres motos y con un revólver.

En base a lo que se pudo reconstruir hasta ahora, se sabe que todo empezó en la zona de la la calle 47, entre 15 y 16, cuando al menos seis personas se acercaron en tres motos al Fiat 500 L negro en el que viajaban Píparo y Buzali.

La legisladora acababa de dejar en su casa a su suegro tras los festejos de Año Nuevo cuando esto sucedió y, según la denuncia que presentó, le quitaron a la fuerza la cartera y el celular. Si embargo, la secuencia no terminó allí sino que a bordo de su auto, la pareja persiguió a los motochorros cuando se dieron a la fuga y la persecución terminó con un choque y un joven herido que, al parecer, no tenía ninguna vinculación con el robo ocurrido minutos antes.

Por esto mismo, el abogado de una de las víctimas del accidente pidió la detención del marido de la diputada provincial, Juan Ignacio Buzali, al considerar que fue él quien provocó el choque y que existe en este caso el peligro procesal de “entorpecimiento probatorio”.

“Atento al comportamiento desplegado por Buzali Juan Ignacio, en el acontecer de los hechos, quedó demostrado su desprecio total por el derecho, poniéndose a fuga luego de arrollar a las víctimas, esto constituye un peligro cierto de fuga y además la existencia de funcionarios públicos asistiéndolos, queda a las claras que existe entorpecimiento en la investigación ya que han utilizado influencias para evitar ser detenidos y también evitar el control de alcoholemia”, sostuvo Martín De Vargas en el escrito presentado en las últimas horas en la sede del fuero Penal de La Plata.

Además, el letrado señaló que la existencia de funcionarios públicos asistiendo a la pareja demuestra que "existe entorpecimiento en la investigación, ya que han utilizado influencias para evitar ser detenidos y también evitar el control de alcoholemia".

Del mismo modo, el letrado presentó un escrito en el que solicitó el apartamiento de la jueza interviniente en la causa, Marcela Garmendia -titular del Juzgado N° 5 de la capital bonaerense-, ya que su hijo, Juan Manuel Martínez Garmendia, integra el Gabinete municipal de Julio Garro, al igual que Carolina Píparo y que Darío Ganduglia, y se debe evitar la pérdida del "carácter objetivo e imparcial del juzgador".

Por otro lado, en medio de la investigación, el bloque de concejales platense del Frente de Todos pidió este domingo la renuncia Píparo a su cargo de secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género del municipio. El pedido de apartamiento de la dirigente del municipio que conduce Julio Garro no incluye la renuncia a su banca como legisladora provincial por la Octava Sección.

El bloque de concejales del peronismo señaló que "si bien hay aspectos del episodio que están pendientes de esclarecimiento judicial, se encuentra fuera de toda controversia que la legisladora transitaba en el auto junto a su pareja cuando atropellaron e hirieron a dos jóvenes en moto y luego se fugaron del lugar sin prestar el mínimo auxilio a las víctimas".