El maldito "cuento del tío": fingió ser asesor bancario y le robó 40.000 dólares a una jubilada de 93 años

Una jubilada de 93 años fue víctima del “cuento del tío” en el barrio de Boedo, cuando un hombre vestido con camisa y corbata la engañó y le robó 40.000 dólares que tenía ahorrados en su casa con el argumento de que debía cambiar los billetes porque caducaban.

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad privadas, ocurrió ayer cerca del mediodía en una casa de la calle Alberti al 1100, donde la víctima, una jubilada llamada Mariana y de nacionalidad italiana, recibió el llamado de una mujer que se hizo pasar por su hija y le dijo que por la casa iba a pasar un asesor de cuentas de su parte.

La víctima explicó esta mañana en diálogo con TN que la mujer que se hizo pasar por su hija le dijo: "Mamá, la plata que cobramos hay que cambiarla rápido porque no sirven los números" y que cuando el hombre llegó a su casa, le dijo: "Soy asesor de Karina". "Era la voz de Karina, era la voz de mi hija", afirmó Mariana, angustiada por haber perdido los ahorros de su vida.

Al creer que se trataba de un hombre de confianza de su hija, la mujer le abrió la puerta sin sospechar: "Lo recibí muy contenta porque era muy amable. Pero bueno que lo aproveche y lo sepa utilizar. También le digo que no lo haga más", agregó la mujer.

El engaño consistió en decirle que debía darle todos sus ahorros en dólares porque los billetes caducaban a la brevedad por su número de serie. Lo que se puede observar en uno de los videos es que cuando el solitario ladrón de bigotes llegó al lugar indicado, incluso saludó a un agente de la Policía de la Ciudad que estaba de consigna en la misma vereda del robo.

Vestido con camisa blanca, pantalón de traje y corbata, al hombre se lo ve que ingresa a la vivienda, sube hasta la habitación de la anciana y con una escalera que le prestó la propia víctima, baja de un placard una caja que contenía prendas de vestir y un fajo de billetes en dólares -alrededor de 40.000 según lo denunciado-, que le robó con una manera muy tranquila.

"Eran entre las 11 a 12 del mediodía. Él se fue muy contento y sonriente. Era muy amable conmigo. Yo le dije que se lo llevara todo que eran unos 30 a 40 mil dólares que estaba en la habitación", se lamentó la mujer. Tras el robo, el hombre dejó a la mujer en la habitación y escapó, quedando todos los movimientos claramente filmados por cámaras de la misma casa.

Esta mañana el personal policial de Comisaría Vecinal 3B se acercó a la propiedad de la jubilada para tomar la correspondiente denuncia. Otra fuente policial aseguró que la mujer convive en la propiedad con otros familiares, pero al momento del robo ella estaba sola.

La mujer contó al final de la entrevista que no fue el único robo que sufrió ya que en una oportunidad la asaltaron cuando fue a cobrar al banco: "La vez pasada me pasó en el banco cuando fui a cobrar. Esa vez fue una batida. Yo salí del banco y fui hacer compras y cuando llegaba a mi casa se me tiraron encima y me hicieron caer al piso y me robaron. Se me rompió la cadera".

Por otra parte, una de las hijas de la víctima, Claudia, señaló que el delincuente "no sabía que la casa está llena de cámaras de seguridad y quedó totalmente registrado su ingreso a todos los ambientes". Además, contó que personal de la Policía Científica ya se acercó a la vivienda "a recoger las huellas digitales de este hombre, porque como se ve en las imágenes no tenía guantes, de modo que su marca quedó en todo lo que tocó”.

"Lo que queremos es que la gente lo vea y sepa de quién se trata, que roba y estafa a mujeres grandes, que quede expuesto. Es la vida de mi mamá lo que a mí me interesa, y que ninguna mujer caiga en las garras de estos delincuentes que las engañan y se aprovechan de la vulnerabilidad que tiene una persona grande", concluyó durante una entrevista con C5N.