El mensaje de su novio desde la cárcel y el celular de Eliana, las claves para esclarecer su muerte

Eliana Pachecho tenía 24 años y fue hallado sin vida el viernes por personal policial: su familia terminó corroborando que se trataba de la joven ya que tenía varios tatuajes distintivos, como una rosa en el brazo izquierdo, que permitieron identificar al cuerpo. Había dejado su casa familiar para ir de compras a una feria a la que se dirigió en un remís. Eran cerca de las 18 cuando se fue de su hogar ubicado en 161 entre 49 y 50 y poco después de las 19:20, su teléfono dejó de recibir mensajes.

Ese teléfono aún no aparece y para la fiscal del caso Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de La Plata, es clave para determinar qué le ocurrió en ese lapso de tiempo. El hallazgo del cuerpo se dio un día después de que encontraran el DNI de Eliana durante un rastrillaje en el mismo descampado en la periferia de La Plata. "La muerte de quien en vida fuera Eliana Isabel Pacheco se produjo por una insuficiencia respiratoria aguda. Asfixia mecánica. Sofocación", se pudo leer en las conclusiones médico legales del informe de autopsia que fue entregado en las últimas horas a la fiscal Bravo.

La funcionaria no solo aguardaba el relevamiento de las cámaras de seguridad y la pericias de los teléfonos vinculados a la causa, entre otras medidas tendientes a esclarecer el homicidio e identificar al o los autores, sino que además espera poder hallar el celular de la víctima. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de La Plata había explicado este lunes que siguen intentando encontrar el teléfono de Eliana, que podría ser un elemento de suma importancia en la pesquisa y que se están ampliando las declaraciones testimoniales de familiares y el entorno.

Consultada sobre imágenes de las cámaras de seguridad, indicó que buscan dar con equipos orientados a la seguridad o vigilancia en la zona donde se ubicó a la joven y su posible trayecto hacia el lugar donde fue hallada. En cuanto a la investigación de los teléfonos vinculados a Eliana, se incluye el llamado que recibió la familia, donde una mujer que se identificó como Yamila afirmó que la joven que era buscada desde el domingo en La Plata estaba "viva", que no la busquen más y que estaba "de caravana". "Estamos analizando cámaras de seguridad y la recopilación de la información de los teléfonos vinculados a la investigación, y reforzamos las tareas de campo", dijo.

Por otra parte, la Justicia allanó en las últimas horas la celda en la que se encuentra alojado Maximiliano Videla, quien era el novio de Eliana Pacheco y se encuentra detenido por "robo" en la Unidad Penitenciaria 26, de Olmos. Si bien por el momento el procedimiento en el penal de Olmos no tiene vinculación con el crimen de Eliana, no se descarta tampoco la posibilidad de que la mujer haya sido asesinada en venganza por un homicidio cometido por Videla dentro de la cárcel en 2015. Videla fue condenado a ocho años de prisión por ese hecho pero el allanamiento en su celda se ordenó después de que descubrieran que había robado un auto a mano armada durante una salida transitoria.

En este contexto, Videla volvió a escribir un mensaje en las redes sociales desde la cárcel en donde se encuentra detenido -ya le había dedicado unas palabras a la joven durante su búsqueda- mientras el curso de la investigación avanza sin detenidos. "No dejo de pensarte ni un segundo, te amo más que a mi propia vida, te prometo que vamos hacer justicia no vamos a parar hasta saber la verdad, te lo juro por mi vida, que se va hacer justicia", escribió desde la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, en donde se encuentra detenido por un robo con arma. El mensaje es el primero que difunde desde que se encontró a Pacheco el viernes pasado en un zanjón en la periferia de la ciudad bonaerense de La Plata.

Entre las hipótesis del crimen, los investigadores no descartan la de una venganza contra Videla, ya que dentro del penal quedó implicado en el homicidio de otro interno durante una pelea. "Te extraño a cada segundo vida, no paro de pensarte amor tenía ganas de escribirte lo que siento por más que hablen cosas de que no son que nunca nos importó, por que éramos el uno para el otro, hoy te extraño cada vez más, ni un segundo dejo de ver tu sonrisa, se me caen las lagrimas del dolor que siento, no sé como seguir", sostuvo Videla en el texto que escribió este martes a la madrugada.

Horas después, volvió a escribir para agradecer a los que ayudaron en la búsqueda de la joven: "Gracias a toda la gente que nos ayudó a buscarla, que compartió, que hizo lo que pudo, información que nos dieron, números de teléfonos, a todos los que realmente ayudaron de corazón y no juzgó. Uno no elije de quién se enamora, si te brindan amor puro y sincero no importa tu pasado, en vez de hablar de la gente peleen para que dejen de pasar estas cosas que para los hijos (y la) familia es doloroso".