¡El multiverso del mal! Se disfrazó de Spiderman e intentó robar un parlante de un comercio

Marvel ha creado todo tipo de historias vinculadas a Peter Parker y a su alter ego Spiderman, también conocido como el Hombre Araña. Y en el último tiempo, dieron a conocer los cruces de universos de los distintos personajes al que denominaron multiverso. Parece que en Argentina existe uno de eso y en él, el Spiderman cordobés es un delincuente.

El hecho ocurrió el viernes pasado en Nueva Córdoba, en la provincia de Córdoba. El hombre intentó robar un parlante que se encontraba en exhibición cerca de la puerta de un comercio de productos de electrónica. La caja estaba vacía pero el villano se la llevó igual.

En la secuencia se ve al Spiderman maligno que abre la puerta, se asoma y cuando nota que los empleados estaban distraídos, se lleva la caja y sale corriendo. Un par de días después, cuando los trabajadores del local notaron el faltante de la caja, decidieron revisar las cámaras de seguridad y ahí vieron la insólita maniobra.

En una entrevista, Santiago, el dueño del comercio, afirmó: “Después de descubrir lo que había pasado, todos lo tomamos con gracia. Creo que este ladrón cuando levantó la caja, habrá notado que no tenía nada, pero se la llevó igual”.

En otro punto, dijo: “Esto sucedió el viernes, pero nos dimos cuenta el sábado porque notamos un faltante. Entonces el lunes revisamos las cámaras de seguridad y nos dimos cuenta de que un superhéroe se la había llevado”. Y detalló las razones por las que no hizo la denuncia: “Si voy a la comisaría y digo que me robó una caja el Hombre Araña, me ponen preso a mí. Era imposible de explicar”.

En tanto, dijo sobre la reacción de sus clientes: “Los clientes nos piden que sorteemos el parlante que nos quedó sin caja, y lo vamos a hacer”. Para viralizar el hecho, los empleados publicaron el video en redes sociales y le añadieron un relato de un falso Mariano Closs que se puede hacer con una app.

Además Santiago denunció: “Ya hemos tenido otros hechos de inseguridad. Esto es algo que sucede todos los días en Nueva Córdoba, no solo a nosotros, sino que a todos los comerciantes. Por eso ninguno exhibe las cosas con algo adentro”.



Otro delito increíble

En septiembre de 2021, una mujer disfrazada con mameluco rojo y una máscara de Dalí, igual que los personajes de la serie La casa de papel, ingresó con una falsa pistola a las oficinas de una empresa de transporte de Maipú, en Mendoza. Después de amenazar a los empleados, huyó con más de 3 millones de pesos.

Pero, uno de los empleados la persiguió mientras otros daban aviso a la Policía. Minutos después, pudieron detenerla. Y se llevaron una gran sorpresa. No, no era Úrsula Córbero. Se trataba de la esposa de un empleado del lugar.

“Era la señora de un empleado mío. No lo puedo creer, porque era un empleado buenísimo, trabajador, me parece imposible lo que ocurrió”, dijo Juan Carlos Valverde, el dueño de la empresa. La mujer de 38 años quedó detenida de inmediato. En su relato, el dueño de la empresa contó: “Los encañonó, les hizo parar las alarmas y abrir las cajas donde estaba todo el dinero. Pedía más y más”.

Además de ella, su marido también quedó detenido porque estaba al tanto del manejo de la compañía de transporte. Sobre eso, el empresario dijo sobre su ex empleado: “Subió a mi camioneta y salió supuestamente a buscar a quién nos acababa de robar. Dio varias vueltas por el barrio y volvió”.