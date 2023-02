El novio español de Nahir Galarza publicó fotos con ella desde la cárcel: “Te amo”

Sin dudas, Nahir Galarza es la presa más famosa de la Unidad Penal N°6 de Paraná. Esa triste celebridad la consiguió tras ser condenada a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, quien fuera su novio y que recibió dos balazos por los que perdió la vida a los 19 años, en Gualeguaychú, Entre Ríos, en diciembre de 2017.

En ese contexto, Galarza es el objeto de deseo de un hombre quien, hace pocos días, le habría enviado diversos regalos a la penitenciaria. Lo increíble es que el hombre vive en Italia y publica diversas cartas de amor en sus redes sociales.

Hasta ahora, el fanático de la joven envió a la cárcel un ramo de flores, un peluche con un corazón que dice “Te amo”, y bombones de diversos tipos. Todo eso fue comprado en la florería Las Marías, de Paraná.

La empleada del local le dijo a El Once durante una entrevista: “Nahir Galarza tiene un enamorado de Italia y desde hace un mes reservó un ramo para ella: son una docena de rosas rojas importadas (nueve rojas y tres rosadas), bombones y un peluche. Gastó unos 20 mil pesos en los regalos”.

Pero, cuando esa noticia salió a la luz, otro hombre salió al cruce. Se trata de Javier Tapia Polo, un español que se hizo conocido como el novio de Nahir. Es que el hombre nacido en Cádiz y que ya realizó varias visitas a la cárcel para verse a solas con la presidiaria, se indignó.

Por eso, antes de que las especulaciones sobre el fanático de su novia se multiplicaran, eligió publicar varias fotos junto a Galarza desde el interior de la prisión. Ahí se los ve mientras ella le da un beso y también otra en la que se sonríen. Además, en otra están tomados de sus manos.

Claro que el novio de Nahir eligió no hablar en público. De hecho, el entorno de la joven niega cualquier tipo de vínculo con Tapia Polo: “No se puede hablar de que Nahir tiene novio porque Nahir está presa. Es imposible que tenga un novio”. Y aclararon que, en el último tiempo, solo recibió dos visitas: a su mamá Yamina Kroh y a su hermano Aaron. Y otra fuente cercana a Nahir afirmó: “Ella no va a hablar más con los medios. No lo va a hacer hasta que resuelva la Corte. Por otro lado, tiene un acuerdo de exclusividad con la productora Kapow, que compró sus derechos para hacer un documental”.

Pero quien tampoco habla es Tapia Polo. Aunque ya fue buscado por varios medios, el español mantiene su cuenta de Instagram en modo privado y asegura que es “fotógrafo” y es fanático del gimnasio. Según TN, que contactó a un boliche donde trabaja, el hombre “no tienen celular” y nadie puede contactarse con él.

Lo que se sabe es que el hombre suele dedicarle mensajes a Nahir desde sus redes sociales, con quien empezó un noviazgo en 2018, pocos meses después de su detención. En ese sentido, el hombre republicó las fotos que se habían sacado en la cárcel.

Mientras tanto, Galarza espera el fallo de la Corte Suprema de la Nación. Para Raquel Hermida Leyenda, su abogada, Marcelo Galarza, el padre de Nahir, fue el autor del crimen de Fernando Pastorizzo y acorraló a su propia hija. “Galarza siempre le hizo creer a Nahir que ella era responsable del homicidio junto con él solo porque estaba ahí”, había dicho. La sentencia a perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.