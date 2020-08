El nuevo testigo que complica a la Policía y el pedido que le hará la mamá de Facundo a Alberto

Domingo al mediodía. Cristina Castro viaja junto a sus dos abogados en auto rumbo a Buenos Aires. Su hijo, Facundo, cumpliría hoy 23 años. Nada se sabe de él desde aquel 30 de abril en el que abandonó su Villarino natal con el objetivo de llegar a Bahía Blanca. Todavía en shock, tras haber tenido que ver el esqueleto que encontraron el sábado pasado junto al lecho del Canal Cola Ballena, la mujer se prepara para vivir la semana más dura desde el inicio de la búsqueda de su hijo. Mantendrá el lunes a las doce del mediodía una audiencia privada con el presidente Alberto Fernández y un día después comenzará la autopsia de los restos. Según pudo confirmar BigBang, la identificación podría estar lista para el próximo cinco de septiembre.

"Todo dependerá del estado del cuerpo", reconocen desde el entorno de la mamá. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y estará en manos del Equipo Argentino de Antropología Forense. Para Cristina, no hay dudas: el cuerpo que desde el domingo a la mañana permanece en el laboratorio del Equipo de Antropología es su hijo. Sólo aguarda, en respeto por los pasos procesales, los resultados de los peritos para "avanzar" en su reclamo de Justicia.

El jueves por la noche, luego de mantener al menos tres comunicaciones telefónicas en estos meses, el presidente se comunicó con ella y la invitó a reunirse en la residencia de Olivos. "A mí me gusta hablarle a la gente y mirarle los ojos, porque soy medio bruja y por teléfono hay reacciones que uno no puede ver. Pero tengo muchas cosas para decirle al presidente. Ya le he dicho muchas, lo debo estar volviendo loco", reconoció Cristina, en diálogo con la señal TN.

Aunque esquiva a la hora de anticipar la agenda que mantendrá con el presidente, BigBang pudo saber que uno de sus principales reclamos será el apartamiento inmediato del ministro bonaerense, Sergio Berni; a quien acusa no sólo de haber encubierto a la fuerza bonaerense desde el comienzo de la investigación, sino de de amedrentar a los principales testigos de la causa. "Más allá de cuál sea el resultado de los peritos", refuerzan.

El inicio de la autopsia se da en el marco del nuevo rechazo de la jueza de la causa, Gabriela Marrón, al planteo realizado por la querella de recusación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez. El accionar judicial en el marco de la búsqueda de Facundo será otro de los reclamos que llegará a Olivos, así también como el accionar del intendente Carlos Bevilacqua.

Quince serán los peritos que trabajarán en la autopsia del esqueleto encontrado entre las localidades de General Daniel Cerri y Villarino. Una de ellas, será la perito de parte solicitada por la querella, Virginia Creimer. De acuerdo a lo confiado a este medio, fue ella quien se sorprendió al notar el color de los huesos encontrados y desde la defensa de Facundo ya se cree que el cuerpo "pudo haber sido sometido a un proceso químico previo" antes de ser descartado en el cangrejal.

Mientras tanto, desde la fiscalía se siguen dos líneas de investigación: la de la desaparición forzada y la que parece resultarle de mayor interés al fiscal, la de que el joven se habría accidentado en un intento por desviar camino y evitar nuevos controles policiales en su viaje a dedo a Bahía Blanca. Sin embargo, en las próximas horas se solicitará la incorporación por parte de la querella de un testigo clave: un pescador que asegura haber visto movimientos extraños y luces en la zona en la que fue encontrado el cuerpo, pero cuatro días antes.

Se trata de un trabajador portuario que se acercó a los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto para aportar no sólo sus datos, sino también los mensajes de WhatsApp que le envió el martes a las once de la noche a su mujer contándole "lo que estaba viendo". El lugar es de difícil acceso, era de noche y hacía mucho frío. El hombre se sorprendió al ver las luces de una camioneta en el lugar, en especial porque todavía rige la cuarentena.

Si bien se descartó que el hombre tuviera la capacidad de poder identificar a las personas que se encontraban dentro del vehículo, lo cierto es que su testimonio va en línea con el hallazgo de las huellas de camioneta próximas al lugar en el que se encontró el esqueleto. El Equipo de Antropología Forense que trabaja en el territorio tomó las muestras de inmediato. "Esto nos va a permitir no sólo conocer el ancho del vehículo que pudo haber descendido hasta ahí, sino la marca de los neumáticos. No es una huella reciente y descartamos que sea de la Policía Federal, porque no han descendido por ese lugar. Por supuesto, para nosotros no es un dato menor, porque puede tener que ver con cómo llegó el cuerpo a este lugar", explicó el abogado.