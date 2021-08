"El obispo nos pidió perdón en nombre de Dios": la madre de la nena abusada en un colegio católico

Horror en Santa Fe. La familia de la nena abusada el 28 de julio en un colegio católico de la ciudad de Rafaela denunció a las autoridades de la institución de no colaborar con la causa judicial, apuntó contra el obispo y reveló el duro momento que atraviesa la menor, quien no pudo regresar a la escuela porque su abusador sigue trabajando allí.

Vanesa Carrasco, la mamá de la menor, decidió brindar junto a su abogado, José Silvela, una entrevista a Crónica Televisión para revelar los detalles de la causa y exigir que las autoridades del colegio se hagan cargo de la situación y dejen "de mentirles a los otros padres".

La mujer recordó el momento en el cual se dio cuenta de que algo le había sucedido a su hija. "Luego de terminado el horario escolar, mi hija llegó a casa en compañía de su abuela. Me explicó que tenía mucho dolor en su zona íntima. La reviso constatando que se trataba de algo anormal y ahí la llevé al sanatorio para que la revise un ginecólogo de confianza de la familia, quien confirmó el abuso", aseguró.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"El doctor fue quien empieza la causa e hizo la denuncia correspondiente. Respecto a qué pasó, mi hija nos contó que fue al baño y un hombre ingresó y comenzó a tocar sus partes íntimas. Esta persona trabaja en el colegio San José. No tenemos ningún culpable o responsable, pero tenemos ciertas características que nos coinciden con algunos hombres (que trabajan) dentro del colegio y está la Justicia haciéndose cargo del tema. Recomiendo a los padres que cuando vean algo raro llamen a un pediatra y no esperen a que el niño les diga qué es lo que pasó".

Hace dos semanas que mi hija está sin clases y lejos de sus amigos porque el abusador sigue adentro del colegio"

La nena no pudo regresar aún al colegio y se encuentra alejada de todos sus amigos por la falta de colaboración de las autoridades de la institución religiosa. "Mi hija quería volver al colegio y siente culpa porque no puede volver siendo que dijo la verdad y el abusador sigue adentro de la institución. Me parte el alma porque tengo que sacar a mi hija de todo el grupo de amigos porque el abogador sigue ahí y la institución no quiere colaborar con el caso".

"Ellos abrieron días antes de que el Ministerio de Educación les dijera que lo tenían que hacer, hicieron lo que quisieron y el colegio nos mintió en un montón de reuniones. Nos dijeron que nos iban a ayudar en la causa, fuimos hasta el Obispado, pedimos una reunión", denunció.

Pese a que las autoridades eclesiásticas se negaron a colaborar en la reunión, sí tuvieron tiempo para emitir un comunicado sobre la denuncia, asegurando que se trataba de una situación "dolorosa" y que de ninguna manera debía ser "ocultada".

La defensa del cura acusado de abuso sexual en Reconquista: "Le preguntaba a Dios por qué vivía esta injusticia"

"El obispo sacó un enunciado en el cual nos pide perdón en nombre de Dios y me parece una burla lo que están haciendo, porque el obispo es responsable de sacar al abusador de la institución. Cuando fuimos a la reunión con el obispo, nos dijo que no iba a hacer nada, que quedaba en manos de la Justicia y después te pide perdón en nombre de Dios. El colegio San José abandonó a mi hija, porque hace dos semanas que está sin clases. Tenemos decidido cambiarla de colegio, pero es un proceso largo".