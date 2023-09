El operativo "aquí no pasó nada" de Pampita y su marido, tras el indignante descargo de su cuñado

Después de que la noticia de la detención del hermano menor del legislador porteño Roberto García Moritán invadiera todos los medios de comunicación, el escandaloso prontuario judicial de la familia política de Carolina "Pampita" Ardohain se instaló con fuerza en el debate público. Del plan de la modelo para "despegarse" de sus cuñados, al indignante descargo de Francisco García Moritán.

"Pampita" se encontraba en Nueva York cuando su cuñado, Francisco, era detenido en la madrugada del 20 de septiembre por la Policía de la Ciudad. El empresario gastronómico de 41 años no sólo manejaba alcoholizado y con un registro trucho, sino que además agredió a los agentes de tránsito que intervinieron y amenazó con dejarlos a todo sin trabajo.

La modelo había viajado a Estados Unidos para participar del evento de una exclusiva marca de bebidas alcohólicas y se enteró en la Gran Manzana de la detención de su cuñado. Pese a que el tema fue abordado por todos los medios, "Pampita" optó por no "embarrarse" y continuó posteando en sus redes sociales el contenido pactado con la marca que la había contratado como si nada hubiera ocurrido.

Idéntica fue la reacción del libertario ex candidato a jefe de Gobierno porteño, con la diferencia de que Roberto García Moritán es legislador porteño y su hermano se jactó de las vinculaciones políticas para amedrentar a los agentes de tránsito que procuraban cumplir con su trabajo. Lejos de repudiar el accionar de su hermano, el marido de "Pampita" no sólo no se expresó sobre lo sucedido, sino que además aprovechó la atención de los medios para sumarse a la rosca de la campaña, después de haberse bajado de su candidatura.

"Esta vez los vamos a sacar para siempre. Se terminó la Argentina de los corruptos, los privilegiados y la impunidad", publicó el mismo día de la detención de su hermano el legislador porteño, al tiempo que sumó un video en el que se lo podía ver dando un enérgico discurso político para un puñado de personas en una sala de conferencias.

¿Acaso se refería a los privilegios de su hermano? ¿A la impunidad con la que les dijo 'negros de mierda' a los agentes de tránsito, la misma con la que los amenazó con dejarlos sin trabajo por cumplir con la ley? No, nada de esto. El marido de "Pampita" se refería al kirchnerismo. "Se terminó el kirchnerismo. Merecemos una Argentina mejor", cerró su posteo, al tiempo arrobó a Luis Petri, Hernán Lombardo y Patricia Bullrich.

Mientras que la modelo y el legislador porteño se despegaban del accionar de García Moritán Jr, el empresario gastronómico se vio obligado a publicar un polémico comunicado en el que explicó los motivos de su detención y aseguró sentirse "arrepentido" por su accionar.

"Quiero expresas mis más sinceras disculpas por el lamentable inidente que tuvo lugar hoy. Estoy sumamente arrepentido de mi accionar y comprendo plenamente lo impropio de mi comportamiento. Me duele profundamente haber generado inconvenientes a quienes se vieron afectados por lo ocurrido", escribió el empresario en una historia de Instagram.

Luego, se refirió a los agentes de tránsito a quienes los dijo "negros de mierda" y los amenazó con utilizar sus influencias políticas para dejarlos "sin trabajo". "Mis disculpas se extienden a todos los involucrados, especialmente a los agentes de control de tránsito, que sólo estaban haciendo su trabajo. También me disculpo con mi familia y amigos, y a la comunidad en general. Estoy decidido a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendar esta situación".

"Estoy en total cumplimiento de lo que me fue pedido por las autoridades y aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia. Estoy comprometido a hacerlo. Gracias por la comprensión de los involucrados y por el afecto incondicional que me hicieron llegar mis seres queridos", cerró, dejndo en claro que, cuanto menos, contó con el apoyo de su hermano, el legislador porteño.