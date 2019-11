El otro embarazo de Nahir Galarza y el chat que la hundió en el juicio por el asesinato de Pastorizzo

“Estoy embarazada”. Fernando Pastorizzo se enteró de que iba a ser papá en octubre del 2017 pasado por boca de quien, en un siniestro giro del destino, se convirtió dos meses después en su asesina: Nahir Galarza. La joven condenada a cadena perpetua sufrió un aborto espontáneo a las pocas semanas y esa conversación se convirtió en una de las pruebas en las que la fiscalía basó su pedido para que el Tribunal le diera la pena máxima. Condena a perpetua que ya fue ratificada por Casación, aunque aún le quedan instancias de apelación.

En las últimas semanas, otro "embarazo" fue noticia. Fue la propia Nahir quien le comentó a su compañera de penal -y amiga, de acuerdo a lo que ella misma publicó en las redes sociales-, Soledad Yanina Lescano, que estaba esperando un hijo. La información llegó a oídos de un periodista de Paraná, ciudad en la que Galarza cumple su condena, quien no tardó en comunicarse con la condenada para intentar confirmar el dato. A continuación, el diálogo que Nahir mantuvo con el portal Ahora:

Ahora: "¿Todavía no te has hecho ningún estudio?".

"¿Todavía no te has hecho ningún estudio?". Nahir: "No. No he podido. Porque la idea era ocultarlo lo más que pudiera. Lo preferí así, porque era lo más seguro. Tenía miedo":

"No. No he podido. Porque la idea era ocultarlo lo más que pudiera. Lo preferí así, porque era lo más seguro. Tenía miedo": Ahora: "¿Miedo de qué?".

"¿Miedo de qué?". Nahir: "Estaba tranquila porque la única que sabía era yo y quería ocultarlo. Y tenía que cuidarlo. Pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo. Estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. No lo dije porque quería evitar el escándalo. Va a salir en todos lados, todo el mundo lo va a tomar como un escándalo, van a criticarme".

Una vez publicada la noticia, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos tardó menos de tres horas en ponerse en acción. Su director, Marcelo Sánchez, mandó a una ginecóloga de la Unidad Penal 6 de Concepción Arenal de Paraná para que examinara a la reclusa. Tras una ecografía en el Hospital San Roque, se confirmó: Nahir no estuvo embarazada. La duda se sembró: ¿se trató a caso de una mentira de Galarza? ¿Qué ganaría con filtrar algo así? Días después de la confirmación, BigBang dialogó con su abogado, José Ostolaza, para confirmar un dato que se habría filtrado con respecto a un recurso presentado por la defensa de Nahir. que fue desacreditado por su propia defensa. "Nahir está bien, se le hicieron los chequeos correspondientes. No está embarazada, ni fue un invento. Ya está. Nosotros seguimos con la apelación", esquivó el abogado.

El otro embarazo de Nahir Galarza y el chat que la hundió en el juicio

La palabra "embarazo" fue una de las primeras palabras que se escuchó en el comienzo del juicio por el homicidio de Fernando Pastorizzo que tuvo lugar en junio del 2018 en la ciudad de Gualeguaychú. La joven condenada a cadena perpetua le aseguró a su víctima que había sufrido un aborto espontáneo pocas semanas antes del crimen y esa conversación se convirtió en una de las pruebas en las que la fiscalía basó su pedido para que el Tribunal le diera la pena máxima.

Sergio Rondoni Caffa, uno de los dos fiscales de la causa, accedió a la nube de datos de la pareja. Fue uno de los que leyó, durante las instancias previas a la elevación a juicio, los más de 104 mil mensajes que Fernando y Nahir habían intercambiado sólo en el último año. Pero hubo uno que le llamó la atención. “Nahir perdió un bebé que era de Fernando dos meses antes de matarlo”, precisó a BigBang el fiscal. Fernando lo sabía. De hecho, cuando Nahir le contó por mensaje que había sufrido un aborto espontáneo, el joven de 20 años la consoló con un mensaje que demostró el vínculo que mantenían: “No te preocupes, después tendremos otro”.

Leé también | Nahir Galarza: la verdad detrás de la pericia psiquiátrica y los 13 testigos que la complican

Los fiscales descartaron en su momento la incorporación del video íntimo que se filtró en la Web durante el juicio porque no probaba la relación. “Para nosotros fue un video más. Una filmación de ese tipo la puede hacer gente que ni siquiera tiene una pareja, incluso amantes casuales. Por eso es que la fiscalía no le dio tanto ímpetu al video. Por eso no lo ofrecimos como prueba”, recuerda Rondoni Caffa. El dato del embarazo y la respuesta de Fernando, en cambio, eran más categóricos. “Fue uno de los tantos elementos que se remarcaron durante todo el debate. Justamente fue algo que se expresó como fundamento de relación”, precisó el ahora juez.

Durante el juicio, fue una de las ex amigas de Nahir, Sol Martínez, la que habló del embarazo. Sin embargo, la joven aseguró que, en su momento, la ahora condenada asesina les había dicho que era de Joaquín Osorio, un joven con el que mantuvo encuentros sexuales en paralelo a su vínculo con Pastorizzo. “En octubre nos contó que tuvo un atraso y nos dijo que, si estaba embarazada, era de Joaquín”, afirmó Sol ante el Tribunal. El joven, por su parte, reconoció haber mantenido encuentros íntimos con Nahir durante su declaración, pero descartó haber estado en pareja: “Nos veíamos sólo para tener sexo. Si le gustabas, podías tener relaciones con ella, no había problema”.

Vínculo acreditado, cadena perpetua, apelación y en qué situación judicial hoy está Nahir Galarza

Cabe destacar que la ventilación de la sexualidad de la ahora condenada formó parte de su propia defensa. En efecto, fueron sus abogados quienes llamaron a declarar a los jóvenes con los que había mantenido encuentros íntimos. No fue un avance contra su intimidad, sino una estrategia de sus propios abogados para desarticular el agravante del vínculo. El Tribunal escuchó a todos los testigos y peritos que desfilaron por la sala durante las once audiencias que duró el juicio. Observó con atención la carga probatoria que presentaron tanto los fiscales, como las querellas y los abogados de Nahir. Y, pese a que la defensa de la asesina tuvo como uno de los ejes centrales desarticular el vínculo sentimental que la unía a Fernando, los jueces lo dieron por acreditado y la condenaron a perpetua.