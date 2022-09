El padre de Uliarte afirmó sobre el atentado a Cristina: "A mi hija le afectaron la mente, es muy manejable y se dejó llevar"

La justicia tiene pruebas para afirmar que Fernando Sabag Montiel no actuó solo durante la noche que quiso atentar contra al vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por esta razón, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, posó sus ojos en la figura de Brenda Uliarte, la pareja del agresor, y quien aparece en varias de las imágenes peritadas de aquella noche.

La joven está detenida y durante la indagatoria solo respondió a las preguntas de su abogado orientadas a sostener su inocencia. No quiso contestar las interrogantes de la jueza ni del fiscal. Antes, la magistrada le mostró a Brenda todas las pruebas en su contra, incluida el arma que empuñó Sabag Montiel el día que cometió el atentado contra la ex presidenta. Ella solo atinó a decir que nada de lo que le mostraron le pertenecía y negó haber tenido conocimiento sobre el hecho.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En paralelo, su familia comenzó un raid mediático para sostener su defensa y sostener su desconocimiento de lo que iba a realizar su novio. Para ello, el primero en romper el silencio fue tío, quien consideró que su sobrina participó en el ataque solamente por "amor" y que lo que le hicieron "es algo inentendible". "A Sabag lo vi dos veces y me pareció una persona no muy lúcida, pero vaya a saber si por amor o por qué hicieron lo que hicieron, es algo inentendible", afirmó,

Eduardo dialogó con C5N y contó que le enviaron la foto en la que se ve a su sobrina con el arma utilizada en el ataque. "Sinceramente no lo puedo creer. Me baso en lo que yo vi acá, era una niña sufrida y me partió el alma ver esa foto. Ella sufrió muchísimo de niña y de grande siempre estuvo solita, después que se murió mi madre, y lamentablemente es feo lo que está pasando. Desde el primer momento le puse el pecho a las balas por mi sobrina", expresó.

Para Eduardo, ella "se enamoró, vaya a saber lo que le pintó este muchacho, un país de fantasía, de locura y se prendió en esa". "Yo siempre la voté a Cristina, somos del pueblo, y le pediría a la expresidenta que por una chica del pueblo, le dé una oportunidad, si ella fue culpable o inocente en base a este personaje", dijo el hombre llorando y agregó: "Le decía a la gente y mucha gente no lo cree, les digo que lamentablemente no es armado".

Luego, el tío de la acusada pasó por las cámaras de canal Trece y fue mucho más despectivo con su sobrina. "Lamentablemente, mi sobrina no está bien psicológicamente. No tiene una mente lúcida. Todos se dan cuenta. Una persona normal va como una Ferrari y ella es un Fitito con el motor fundido", lanzó y reveló: "Fue ultrajada cuando era niña, a mí jamás me falto el respeto, con mi hijo se llevaba perfecto y con padre tenía encontronazos".

A su turno, Leonardo, el papá de Brenda, habló con Radio Rivadavia y sostuvo que la joven de 23 años se encuentra “muy influenciada” por su novio. "Es una criatura muy manejada. A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella, Todo esto último que vi de los libertarios, de Milei, a mí me asombra porque yo soy muy de Cristina. Yo le hablaba de Perón y ella me cambiaba de tema", contó.

En ese contexto, afirmó desconocer a su hija y dio detalles del abuso que sufrió años atrás: "No sé quién es esta persona que está hablando, esas palabras no son de ella. Brenda fue abusada cuando era chica, yo lo sabía. Se la quité a la madre cuando tenía cinco años. Estoy contando todo lo que realmente es. Nadie se imagina lo que pasó, es una buena chica, muy sufrida. Se le murió la abuela, ahí también sufrió muchísimo, porque mi mamá era como su madre”.

De acuerdo con Leonardo, Brenda sufrió la muerte de su hijo -su primer nieto- hace exactamente dos años. "El nene nació con problemas, ese fue un trauma muy grande para ella. Estaba con psicólogo y dejó de ir. Ella es muy inteligente, iba a la facultad, cuando le preguntaba cómo estaba me dijo que andaba bien”, aclaró el hombre y explicó que a Sabag Montiel solo lo vio una vez: "Él estaba fuera del kiosco. Ni me acuerdo de su cara”.

Según destacó, la familia veía al oriundo de Brasil como un "bobo" que por fama es capaz "de inmolarse". "Es esa clase de persona. Habrá visto que a John Lennon le pegaron un tiro y habrá querido hacer algo así, esa única razón me pongo a pensar. Brenda es muy manejable ella, al sentir cariño por esta persona se dejó llevar”, manifestó. “Ella no sabe ni dónde está parada, no sabe qué decir. A mi hija le afectaron la mente, es muy manejable y se dejó llevar. Cuando me enteré quién era él, la llamé, le mandé mensajes, le pedí que se ponga un abogado. Ella es una chica sana, no tiene nada que ver, estaba manipulada”, concluyó.