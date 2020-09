El papá de Ludmila reveló que habló cara a cara con el principal sospechoso del crimen de su hija

El padre de Ludmila Pretti, la adolescente de 14 años asesinada en la localidad bonaerense de Francisco Ávarez, aseguró que el principal sospechoso del crimen estuvo hablando con él en la comisaría y que se fugó cuando dijo que iba a buscar el documento, sin que nadie se diera cuenta.

Ludmila Pretti fue asesinada el domingo a la mañana.

Conmocionado, el hombre habló con los medios de comunicación, y explicó que por lo que dijeron los chicos que estuvieron con su hija en la fiesta, “la nena desapareció a las 7 de la mañana” del domingo cuando supuestamente iba a regresar a su casa.

Sobre esto, dijo que conocía a ninguno de los presentes, pero que una vez que se enteró que su hija faltaba de la casa, salió a buscarlos uno por uno para que le contaran todo lo que sabían. "Uno me dijo que a las 6 de la mañana se había ido a dormir, todos mintieron, hasta que intervino la Justicia y ahí empezaron a ver quién mentía y quién no. Por las conclusiones, sabemos que la mataron temprano, por la mañana", explicó.

En este sentido, comentó que el domingo a la tarde su mujer le dijo que Ludmila había desaparecido, y que enseguida fue a la comisaría a hacer la denuncia, para que pronto lo ayudaran a buscar a la adolescente.

El papá de Ludmila dijo que el sospechoso habló con él y se fugó.

"Yo ese día estaba preparando un asado porque el lunes ya me iba de viaje de vuelta. Yo no estoy todo el día acá, vivo viajando. Voy a Santa Fe, Entre Ríos, cargo y descargo leña", se lamentó.

Angustiado, Leandro indicó que el principal sospechoso del femicidio, Cristian Adrián Jerez, se escapó luego de haber estado con él en la puerta de la comisaría. “El que se fugó, estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir”, se quejó.

Además, aclaró que Jerez nunca participó de la búsqueda de la menor, aunque sí se presentó ante la Justicia para declarar, y antes de hacerlo, desapareció. Por esto mismo, el padre de Ludmila le pidió al tío del sospechoso que aportara toda la información posible para poder dar con él.

"Jerez habló conmigo, me dijo que no tenía problema de declarar, me dijo que él alquilaba en esa casa y le empezamos a preguntar más cosas. Estábamos todos en la puerta de la comisaría, eramos como 15 personas y de un momento a otro, sin darme cuenta, se dio a la fuga. Él me habló tranquilo, como un psicópata, no llamó la atención para pensar que era culpable", sostuvo.

Respecto a esto, dijo que su hija había conocido a Jerez dos días antes, y que incluso hay testigos que escucharon los gritos de la menor durante el momento en que se cree fue atacada.

"Ella no era una nena que se quedaba quieta si se lo decías, ella te enfrentaba, no le importaba nada. Estoy seguro que se resistió", afirmó Leandro, quien además añadió que la adolescente hizo una última llamada para pedir ayuda, aunque en lugar de llamarlos a ellos, intentó hablar con su ex novio.

Sobre el teléfono celular, dijo que todavía no fue hallado, pero que el GPS del aparato permitió a los investigadores ir hasta la casa de Jerez, donde encontraron el cuerpo sin vida de la menor.

"Voy a hacer justicia, si tengo que hablar con el intendente lo hago, que hasta ahora nadie de la municipalidad de Moreno me ha venido a hablar. Álvarez se está poniendo cada vez más peligroso, hay robos por todos lados, y hay gente que no tiene que estar en una comisaría y está", cerró.

El crimen

La familia de Ludmila formuló una denuncia por averiguación de paradero el domingo a la tarde, al advertir que la chica de 14 años no había regresado a su casa, luego de haber asistido la noche del sábado a una reunión con amigos.

La joven había ido con un amigo y una amiga a la casa de un primo de ésta última, un joven de 19 años identificado como Cristian Adrián Jerez, de 19 años, quien ahora es el principal sospechoso del crimen y está prófugo.

Si bien se creía que a las 7.30 de ayer la adolescente había salido para dirigirse a su domicilio, un tío policía de Ludmila logró con una aplicación geolocalizar el celular de la víctima, que seguía indicando como destino la casa de la fiesta.

Pretti fue a una juntada con amigos y no volvió a la casa.

Una vez formalizada la denuncia y con el dato de la geolocalización del celular, el fiscal de la causa, Federico Soñora, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Moreno, ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda de la calle Diario La Nación y allí se encontró el cadáver de Ludmila debajo de la cama, entre dos colchones.

Cuando se hizo el allanamiento, Jerez -el principal sospechoso e inquilino de la vivienda donde fue hallada asesinada Ludmila-, ya no pudo ser ubicado. El fiscal obtuvo el testimonio clave de una vecina de Jerez, que habita otra vivienda en el mismo predio, quien relató a los investigadores que alrededor de las 7 de ayer escuchó gritos y una discusión entre Ludmila y el sospechoso, en la que la chica se quería ir y el joven no la dejaba.

El informe preliminar del médico forense que fue a la escena del crimen es que la adolescente fue ahorcada con una pashmina que llevaba anudada al cuello y que el crimen ocurrió entre las 6 de la madrugada y las 12 de del mediodía del domingo.