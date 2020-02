El pasado los condena: la maniobra para que las otras víctimas de los rugbiers los hundan en el juicio

La defensa de la familia de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 asesinado por una patota de diez rugbiers en Villa Gesell, se prepara para solicitar que citen a declarar a todos las víctimas de los acusados del crimen. Es que en los últimos días aparecieron múltiples testimonios de diferentes residentes de la localidad bonaerense de Zárate que cuentan con detalle agresiones simulares a las que sufrió Báez Sosa.

La información fue confirmada por el abogado de la familia, Fernando Burlando, quien añadió que todavía quedan varias medidas de prueba por solicitar. Entre ellas se destacan además una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si actuaron o no “bajo la calificante de placer”, es decir que golpearon a Báez Sosa para satisfacer un deseo.

Ayer una de sus víctimas, de nombre Federico, contó ayer que lo atacaron de la misma forma que a Fernando en una fiesta privada en Zárate, que luego lo amenazaron y que cuentan con "protección". “Fue muy angustiante ver lo de Fernando porque me vi en su lugar”, afirmó.

En una entrevista con Telefé Noticias, Federico contó detalles la vez en la que la patota de rugbiers le pegó por haberle tirado al piso, sin intención alguna, un vaso con alcohol a uno de ellos. “En una fiesta privada en una quinta, me choca un chico que tenía un vaso. Me quería pelear, le digo no quiero pelear loco seguí en la tuya y yo sigo en la mía. En eso me pega una piña. Cuando me pega me caigo, ahí vino el grupo y me empezaron a pegar piñas y patadas”, relató.

Mañana la fiscal del caso, Verónica Zamboni, solicitará formalmente que los diez acusados queden detenidos de forma preventiva y hasta se evalúa un posible procesamiento, según pudo saber este medio de calificadas fuentes judiciales.