El Pepo y sus cuatro contradictorias versiones sobre lo que sucedió la madrugada del accidente

El cantante de cumbia Rubén Dario “El Pepo” Castiñeiras (44 años) podría ser hoy trasladado a la comisaría hoy luego de quedar internado el pasado sábado. Mientras tanto, su abogado, Miguel Angel Pierri, remarcó que desde que tomó el caso su defendido le contó cuatro versiones diferentes del accidente en el que perdieron la vida su manager y uno de los trompetistas de la banda.

Cabe recordar que El Pepo se encuentra en el centro de una investigación judicial para determinar si manejó o no bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Justamente sobre eso apuntó el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, que manifestó que el cantante mientras manejaba tomaba un “destornillador”, bebida que cuenta con vodka y jugó de naranja.

Pierri, en declaraciones a Debo Decir (América), confirmó esa premisa: “Había tomado alcohol, no había tomado droga”. Pero el letrado también remarcó que, luego de cuatro entrevistas con El Pepo, todavía no logró que su cliente le cuente lo que sucedió esa madrugada. "Yo lo entrevisté cuatro veces y las cuatro me dijo cosas absolutamente distintas", agregó.

A la par, hoy se podría llegar a definir su traslado o no. Esa cuestión será la central que tendrá que resolver el juez de garantías de Dolores a cargo del caso, Cristian Gasquet y que ya dejó entrever que la clave estará en que reciba el alta médica.

"El traslado se encuentra actualmente supeditado a la evolución y alta médica definitiva", indicó Gasquet y agregó que "por ahora seguirá internado". Fuentes de la causa citadas por Crónica manifestaron que hoy podrían darle el alta definitiva para ser trasladado a la comisaria.