El policía que abusó de una nena de 5 años había grabado la violación: el video será usado en su contra

El 15 de abril, el terror se apoderó de la localidad de Chos Malal, en la provincia de Neuquén. Todo ocurrió cuando un policía secuestró, molió a golpes y violó a una nena de 5 años. El rapto quedó registrado en una cámara de seguridad. De hecho, en el video se ve que amenaza a la chiquita para que suba a su auto.

El hombre la interceptó y la amenazó con un arma cuando ella salía de comprar chupetines en un kiosco ubicado a pocos metros de su casa. Todo ocurrió en unos segundos, cuando su abuelo se descuidó, apareció el abusador y la secuestró. De ahí, manejó hasta su casa, donde la golpeó y la violó. En un momento, la nena pudo escapar y le avisó a un vecino que llamó a la Policía.

Media hora después, los familiares de la chiquita realizaron la denuncia. Mientras la nena era internada en un hospital, el hombre fue capturado por sus colegas. Cuando descubrieron lo que hizo con la menor y además leyeron sus antecedentes, quedaron todos impactados.

El caso

Según el relato de la víctima, Roxana Albarrán, la nena desapareció en un instante. “Mi papá la vio entrar al kiosco e ingresó a su casa dos segundos a buscar un destornillador, salió y como mi sobrina no aparecía, fue al comercio y le dijeron que había comprado chupetines y que se había ido”, explicó.

Y agregó: “La nena está mal, no se despega de su mamá. Este tipo la agredió, le decía: “Te callas, o si no te pegó”. Y le pegó mucho. La dejó destruida. Ella llora mucho. Está muy mal. No sé cómo vamos a seguir. Nos arruinó la vida”.

Por su lado, otra familiar de la pequeña explicó: “El viernes a las 18:30, la nena fue a media cuadra de casa a comprar dos chupetines al kiosco, pero no volvió enseguida. La estábamos mirando, fue un minuto. El abuelo fue a preguntar al kiosco y le dijeron que ya había comprado. Fue un momento muy difícil, una desesperación muy grande”.

Tras su detención, la causa quedó caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, doblemente calificado por la edad de la víctima y por ser el acusado un funcionario policía”. Los investigadores pudieron revisar las grabaciones de una cámara de seguridad y confirmaron que él la había secuestrado y violado.

Los antecedentes



El abusador es miembro de la Policía de la Provincia de Neuquén. Ya fue dado de baja y se encuentra en un calabozo de la comisaría de la zona. Además, la Justicia confirmó que el acusado tenía otra causa previa por posesión de pornografía infantil. La Justicia nunca hizo nada y lo dejó seguir ejerciendo como policía.

La información sobre su acusación anterior fue dada a conocer por el fiscal jefe de la Fiscalía de la V Circunscripción de Chos Malal, Fernando Fuentes. “Esta persona tiene otra causa en trámite en otra circunscripción, por el delito de tenencia de imágenes pornográficas de niños”, explicó.

Y luego completó: “Ahora fue acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante!”. Y completó que para avanzar en la causa, la pequeña será sometida a Cámara Gesell y después de eso continuarán con la investigación. El violador quedó detenido con prisión preventiva.



El video que lo condena

Ahora apareció una nueva prueba en su contra. Y es que el violador de la chiquita de 5 años grabó el momento del abuso con su celular. El video fue descubierto durante las pericias de rigor. Las imágenes son tan fuertes que quedaron a resguardo en el juzgado y ya confirmaron que es la prueba fundamental para condenar al ex policía.

Tras la aparición de este video, el Ministerio Público Fiscal reformuló la acusación y caratuló el caso como “rapto calificado por la edad de la niña, abuso sexual con acceso carnal, producción de imágenes pornográficas calificadas por la edad de la niña, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y exhibiciones obscenas agravadas”.