El presunto parricida volvió a apuntar contra su hermano y se quejó porque su mujer le pidió el divorcio

Martín Santiago Del Río, el único detenido como presunto autor del doble homicidio de sus padres, asesinados a balazos hace un mes en su casa del partido bonaerense de Vicente López, aseguró este jueves en su indagatoria que desde que está preso fue "abandonado" por su familia, que "nadie" le lleva "comida", no tiene "plata para pagar abogados" y que su hermano también "se niega a pagarlos" porque dice que lo odia.

"Estando detenido, fui abandonado por mi familia, no tengo para pagar peritos. Mi hermano se niega a pagarlos, no tengo para pagar abogados (…) nadie me trae comida", señaló el acusado en su reciente ampliación de indagatoria, a la que tuvo acceso Télam, ante los fiscales de Vicente López, Martín Gómez, Marcela Semería y Alejandro Musso; y del juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa.

Respecto a su hermano, quien asegura que Del Río le debe 110 mil dólares, dijo que muestre la documentación que acredita que eso es verdad, y denunció que lo dejó "tirado económicamente", al no ayudarlo en su defensa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Mis bienes y mi dinero los debiera estar manejando mi mujer, que me enteré que me pidió el divorcio gracias a todas las filtraciones de esta causa. Y mi hermano se debe haber apoderado de todos los bienes de mi padre y de mi madre, y míos", indicó el imputado en un descargo en el que reiteró su inocencia.

Y en ese sentido agregó: "Mi mujer, gracias a esta investigación, pidiéndome el divorcio, mis hijos no me quieren ver, y mi hermano y mi suegro dicen que me odian".

"La gente va, me reconoce, dice que tengo deudas, me juzgan por la actividad comercial de mi padre y mi a, pero nadie presenta documentación respaldatoria", añadió.

Respecto al motivo por el que su teléfono estuvo sin actividad durante las horas en que sus padres fueron asesinados, el detenido aseguró que en realidad eso se debe a que se le trabó cuando intentó hacer una compra por mercado libre.

A pesar de su energética defensa y su enojo con quienes lo dejaron abandonado, lo cierto es que hay importantes pruebas contra el imputado y, al menos hasta ahora, no se pudo demostrar que no haya tenido participación activa en el doble crimen.