El programa de Lizy Tagliani fue denunciado por la participación de un imputado por femicidio

El Precio justo, el exitoso ciclo que conduce Lizy Tagliani por la pantalla de Telefe, estuvo en el centro de las críticas la última semana debido a que aceptó como participante a Víctor Hugo Nosach, imputado por "Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género" por la muerte de su ex, Celeste Grippo Martínez, el 29 de mayo de 2017.

La joven de 28 años apareció muerta en su casa de Valentín Alsina. Las últimas personas que vieron con vida a Celeste fueron, precisamente Víctor –que se había separado de ella hacía nueve días- y su hermano Diego. Ambos declararon que tuvieron una discusión con ella minutos antes y que la víctima se había “suicidado” utilizando la escopeta de caza de Víctor.

Lo llamativo de esta coartada es que, según ellos, Celeste tomó una escopeta Brenta calibre 20, con un caño de 71,5 centímetros del gatillo hasta la boca, y se disparó en el abdomen. ¿Cómo podría un ser humano dispararse a sí mismo en el abdomen con una escopeta? Según sugirió un fiscal, Mariano Leguiza Capristo, con el dedo gordo del pie. Algo insólito.

BigBang dialogó con Luciana Sánchez, abogada de los familiares de Celeste, que se mostró disgustada por la participación que tuvo el único acusado en televisión y remarcó que Víctor Hugo Nosach tiene otras causas por violencia: “Evidentemente se siente empoderado y no se siente afectado por las investigaciones fiscales que tiene en su contra”.

La letrada remarcó que Nosach tiene “más de una investigación” en su contra por “hechos violentos muy graves” contra otras personas. “Pero ninguno de estos hechos, sobre todo el de Celeste, no le parecen al Ministerio Público Fiscal de Lanús lo suficientemente graves para detenerlo o bien a él lo intimidan muy poco”, señaló.

Por otra parte, Sánchez remarcó que la aparición de Nosach en un programa familiar por Telefe refleja “un tipo de masculinidad que es muy bienvenida en los medios de comunicación y que se promueve como un tipo de ´Príncipe azul´ y que después resulta que es un asesino. Los femicidas transitan de manera cotidiana entre nosotros y es muy difícil meterlos tras las rejas”.

Cabe remarcar que durante el programa, que se emitió el miércoles 4 de marzo, en un abrir y cerrar de ojos la conductora se dirigió al imputado por el crimen de Celeste y dijo: “¡Que bombonazo! ¿Estás comprometido?”, pregunta Lizy, adorable como acostumbra. “Parecés un custodio, ¿sos custodio?”, le agrega al hombre fornido que tiene delante de ella.

Por otra parte, Sánchez disparó contra el fiscal a cargo de la causa, Mariano Leguiza Capristo, y aseguró que a pesar de tener “todas las pruebas sobre delante de sus ojos no se anima a proceder”: “Aun cuando mató de manera explícita, los familiares de la víctimas no pueden hacer nada por fiscales inoperantes que no les creen o no saben investigar”.

Finalmente, la abogada detalló que habló con la producción de El Precio justo y posteriormente realizó una denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para exigir, en caso de que Nosach tenga un vínculo con Telefe que le permita seguir participando del programa de juegos, que su contrato con el ciclo sea dado de baja.

“Nos sorprende cuanta impunidad hay. Los femicidas te hacen pisar este palito y todos como sociedad contribuimos a eso, a crear estos mitos del príncipe azul donde la propia Lizy cae en esto en televisión. La producción no tenía idea, pero la familia de Celeste se vio muy afectada”, cerró.

Víctor Hugo Nosach, imputado por "Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género" por orden de la jueza Laura Ninni, a cargo del juzgado N° 6 de Garantías de Lomas de Zamora. Los otros hechos por lo que se lo investiga son, según detalló Sánchez, por balearle el frente de la casa a una vecina y amenazarla de muerte.