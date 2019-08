El sanatorio del horror de Berazategui: la nueva denuncia por mala praxis de una joven de 45 años

El miércoles a última hora, el Nuevo Sanatorio de Berazategui –el cual cosechó al menos cuatro denuncias estas últimas semanas por “mala praxis”- dio a conocer un comunicado en el que se considera víctima de un trato mediático que solo buscó “lastimar los cimientos” de la institución.

El escrito, dado a conocer por el abogado del Sanatorio, Hugo Icazatti, detalla que el Sanatorio se vio perjudicado por un “importante número de supuestas malas prácticas médicas” y aclaró que las inspecciones realizadas por PAMI y el Ministerio de Salud bonaerense a raíz de estas denuncias públicas fueron “satisfactorias”.

Al mismo tiempo, el comunicado solo habla del caso de Magdalena Leguizamón, la jubilada de 67 años que sufrió –según denuncia su familia- la amputación de la pierna equivocada a raíz de un cuadro de diabetes. La mujer había sido trasladada a la Clínica Ceni de Quilmes, donde falleció.

Según el escrito del Nuevo Sanatorio, Leguizamón sufría una “severa patología de base y múltiples complicaciones que tuvieron su origen en la diabetes, tales como la ceguera y la falla en sus riñones que la tenía hacía tiempo dializada”.

Además, el documento detalla que la fallecida mujer tenía “ambos miembros inferiores altamente comprometidos”, desmintiendo así lo dicho por los profesionales de la Clínica de Quilmes, quienes afirmaron que a la mujer no le tendrían que haber amputado ninguna extremidad.

En este contexto, BigBang se contactó con la abogada Paola Stekloff, quien lleva adelante al menos tres denuncias en contra del Sanatorio de Berazategui por “mala praxis” y no dudó en tildar de “desastre” el comunicado publicado por las autoridades del nosocomio.

“Yo no represento a la familia de Leguizamón, pero este lunes presentamos un tercer y nuevo caso. Por ahora no puedo dar el nombre de esta nueva víctima para no perjudicar la causa, ya que hay un pedido de secuestro de su historia clínica”, comenzó con su descargo la letrada.

Según le contó a este portal, se trata de una paciente "con lesiones muy graves", de tan solo 45 años. “En septiembre tiene que hacerse la quinta operación a causa de una cirugía original de vesícula”, detalló Stekloff, visiblemente indignada por el comunicado del Sanatorio.

“A mí me parece extraño que hablen solo del caso de Leguizamón, porque hay otros tres casos que ya tienen denuncia judicial. Calculo que quieren dar una explicación para resguardarse en caso de una denuncia civil”, aseguró la abogada de los familiares de Angilletta y Caballero.

Cabe remarcar que Stekloff, según le aclaró a este sitio, ya presentó en la justicia las denuncias de los familiares de Teresa Angilletta, la jubilada de 71 años que falleció luego de que le extirparan la vesícula por error, y de Dionisia Caballero, de 64 años, quien ingresó con una fractura de brazo y falleció luego de terminar en estado vegetativo tras la intervención quirúrgica.

Pero si bien existen cuatro denuncias por “mala praxis” en contra del Nuevo Sanatorio de Berazategui –Leguizamón, Angilletta, Caballero y la presentada este mismo lunes- Stekloff afirmó que existen otros ocho potenciales casos que se encuentran en manos del cuerpo médico que asesora a su equipo.

“Tengo otros ocho casos seleccionados puntillosamente para pasar al cuerpo médico que nos asesora y tener así los argumentos para hacer las denuncias las próximas semanas. Van a ir todas por separado. Entre todos los casos, hay dos que van contra el médico cirujano Fernando Javier Palladino, acusado de “homicidio culposo” por la muerte de Teresa Angilletta", explicó la letrada.

Con respecto a los casos que maneja actualmente, detalló que la gran mayoría son jubilados con excepción del caso de la mujer de 45 años antes mencionado: "Entre las denuncias, tengo dos contra el doctor Palladino. Con excepción del presentado el lunes, son todos jubilados Tenemos muchos casos relacionados con vesícula y apendicitis porque es la cirugía más común”.

Por último, Stekloff desestimó la acusación del Sanatorio que refería a un ataque mediático en contra de la institución médica. “En absoluto. Estamos hablando de gente grande, ¿Qué interés puede tener esa gente de querer hacer un ataque mediático contra la clínica? La gente que busca un abogado está en una situación de desesperación”, explicó.

Y sentenció: “En muchos casos es gente que perdió un familiar, no resulta lógico que te operen un brazo y te mueras o que te operen de otro órgano. Las versiones señalan que esta clínica viene siendo así desde hace muchos años, una cosa es que cometan errores y otra son estos horrores. Ya vienen con mala fama, pero no se la pueden atribuir solamente a estos últimos casos”.