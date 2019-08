El siniestro chat con el que la manada de violadores intentó armar su coartada: "Nadie diga nada"

Siniestro. Tres jóvenes violaron el sábado en José C. Paz a una chica de 14 años, luego de drogarla con un cocktail de alcohol y burundanga. La chica fue rescatada por dos de sus amigas y los agresores escaparon en el acto “sin pantalones”. Dos siguen prófugos, pese a que confesaron el crimen en un chat de WhatsApp con el que buscaron armar una coartada con el resto de su grupo de amigos.

Los investigadores ya tienen en su poder los audios y los chats con el que los agresores intentaron armar la coartada. “¡Nadie diga nada, eh! Que se puede armar un re bondi”, escribió uno, al tiempo que sumó: “Ya saben. Nosotros ‘no sabemos nada’. Los salimos a buscar y no los encontramos”.

"A dos chicos los conozco porque son del barrio, uno vive a la vuelta de mi casa y otro a cuatro cuadras, y le tercero parece que vive a diez cuadras, es decir toda gente de la zona. La edades son 19, 18 y 16 años y no conocían a mi hija, sino esto no lo hacían", precisó Leonel Aquino, el padre de la víctima, en diálogo con Crónica TV.

Además, el hombre confirmó que ya circulan audios de WhatsApp en donde los sindicados como abusadores reconocen la violación. “Hay varios audios en los cuales esta gente habla de lo sucedido, y el problema es que esta gente está amenazando a mi familia, y tengo miedo porque mi hija vive con sus abuelos pero tengo otros hijos que viven conmigo y la amenaza es por redes sociales diciendo que van a entrar a mi casa”.

Hicieron una ronda y abusaron de ella"

“No tiene que ser así, tienen que ir presos, no puedo dormir y me siento mal, la gente me dice que vayamos a romper todo pero no quiero llegar a eso, porque sé que en las casas donde viven estos chicos hay nenes chiquitos", sumó.

Sintió que la estaban agarrando y después se vio en el piso con los pantalones bajos"

En tanto, el hombre advirtió que, pese a todo, su hija “está tranquila”, aunque “sedada con medicamentos”. “Está durmiendo mucho. No se siente bien con lo que le pasó. No se acuerda mucho, estuvo inconsciente; pero sintió que la estaban agarrando y después se vio en el piso con los pantalones bajos. Ahí la encontraron sus amigas. Yo me enteré, por lo que me dijeron, que hicieron una ronda y abusaron de ella”.