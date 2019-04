El taxista iracundo de Villa Urquiza quedará detenido en su casa hasta que termine el juicio

El taxista que agredió a un conductor, y cuyo video se volvió viral, tendrá que afrontar el juicio en su contra desde su casa ya que el fiscal de la causa, Norberto Brotto, lo autorizó a cumplir prisión domiciliaria. El taxista, Claudio Rímolo (38 años), se encuentra acusado de delitos y daños.

En su resolución, a la que tuvo acceso este medio, Brotto consideró como agravante los antecedentes del taxista que pidió que como consecuencia de los problemas de salud de su mujer se le permita la prisión domiciliaria a la espera del juicio.

Rímolo llegó a la Fiscalía ubicada en la sede Comunal 13, en Belgrano, cerca de las 11 y a su ingresó protagonizó una serie de empujones con los periodistas que se encontraban allí haciendo guardia.

El abogado de la víctima, Fabio Rojas, Martín Francolino le confirmó a este medio que tiene pensado apelar la resolución del fiscal para que remueva el beneficio de la prisión domiciliaria y Rímolo deba afrontar todo el proceso detenido en una celda. “A la par se va a continuar con el reclamo civil ante la compañía de seguros, la dueña del taxi y de no hacerse responsables ante el Gobierno de la Ciudad”, agregó el letrado.

El hecho se produjo el domingo por la mañana y se conoció ese mismo día por la noche. En las imágenes se puede ver cómo Rímolo no sólo golpeó Rojas sino que además, antes de darse a la fuga, chocó adrede el vehículo de la víctima que se encontraba con su pareja y su hija.

“Estoy sorprendida, no conocía nada de esto. Con esos antecedentes no los tomaba. Lo raro es que le dieran el registro profesional porque con esos antecedentes no se lo tenían que dar. Yo soy una víctima más”, manifestó en declaraciones a la señal de noticias TN la dueña del taxi que manejaba Rímolo.

El taxista está imputado por los presuntos delitos de lesiones y daños, que tienen una pena acumulativa prevista de un máximo de cárcel de dos años. No obstante, según trascendió de la investigación, no es la primera vez que el taxista debe comparecer ante la Justicia, dado que carga con antecedentes por robo, resistencia a la autoridad, uso de armas y hurto.