"El término de víctima al progenitor no le queda bien": la declaración de la madre de Lucio

La madre de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que falleció como consecuencia del maltrato físico a la que era sometido, rompió el silencio en una de las audiencias que afronta por el mencionado crimen. Es que Magdalena Espósito, la madre de Lucio, arrancó su exposición con una fuerte crítica hacía el padre del menor fallecido, Cristian, sobre quién pidió que no se considere como víctima en el caso.

“Quiero aclarar que el término de víctima al progenitor no le queda nada bien”, dijo Espósito ante el juez de la causa, Daniel Ralli, cuando le consultó si tenia algo para decir después de leer la imputación en su contra. Inmediatamente, el magistrado la frenó y le dijo que su pregunta estaba vinculada a temas relacionados con esa audiencia, y que justamente ese no era uno de ellos.

Cabe recordar que la situación procesal de Espósito y su pareja se complicó después de que la autopsia al cuerpo del nene de cinco años revelara que tenía quemaduras de cigarrillos, fracturas en dedos y muñecas, lesiones por golpes de vieja data y también signos de haber sido abusado sexualmente.

Tras la detención de las dos mujeres y una rebelión popular que terminó con varios patrulleros destruidos y el intento de copamiento de la comisaría de Santa Rosa, La Pampa, la ciudad donde el sábado 27 de noviembre fue asesinado el niño, ambas detenidas fueron trasladada a una unidad carcelaria en San Luis.

Aunque las autoridades lo negaron, los rumores indicaron que Espósito y Páez fueron golpeadas por otras reclusas. En tanto, se confirmó que las dos acusadas están aisladas en uno de los sectores de la prisión a la espera del avance de la causa. Además, ya conocieron a sus abogadas.

En ese punto, Silvina Blanco, la defensora de Paéz, afirmó sobre el estado de las dos mujeres: “Están abatidas, angustiadas y desorientadas”. Además dio a conocer que, aunque en principio iba a ser la abogada oficial que brinda el Estado de las dos, optó por defender solo a Abigail y que la madre del nene cuente con otro letrado.

Durante la entrevista con el Diario, un medio de La Pampa, afirmó que no sabe quién fue la autora de los golpes que mataron al chiquito y completó: “Podría llegar a haber acusaciones cruzadas entre ellas”. Esa fue la cuestión fundamental porque la que le recomendó a Espósito Valentie que cuente con otro defensor oficial así puede contar con su propia estrategia.

Por otra parte, Blanco relató: “Mantuve una entrevista personal con ambas y me pareció prudente pedir la designación de otro defensor. Por recomendación mía no declaró en ese momento de la audiencia de formalización. Y dijo: “En este primer encuentro las noté abatidas, angustiadas, desorientadas”.

Además, informó que ya cuentan con diversas pruebas para esclarecer la causa y que podría haber diversas acusaciones y peleas entre ellas, dijo: “Hay imágenes de una cámara de seguridad que da cuenta de que se retiraron del domicilio a las 19:30 horas, donde la pareja lleva a la mamá de Lucio al hotel Mercure a trabajar”. Con esa estrategia, la abogada dijo que buscan demostrar que la madre del nene estaba lejos del lugar donde estaba Lucio cuando, minutos después, su novia lo llevó a la clínica “descompensado” por los golpes que lo mataron. En tanto, no quiso hablar sobre las pruebas de abuso sexual que sufrió el chico y fueron descubiertas durante la autopsia.

“Dentro de los informes que he tenido acceso, no se ha advertido una situación de maltrato previo. Es lo que han informado los organismos hasta el momento. Todo será materia de investigación”, aseguró.

También dijo que no existe un video en donde se ve cómo las mujeres le pegan a Lucio: “Esa información es falsa, el video es falso. Estoy en contacto permanente con la penitenciaria y es información falsa. Están con mucha seguridad y custodia. No están incomunicadas. No tienen prohibición de comunicación”.

Y finalizó: “No he tenido una entrevista a fondo de determinadas situaciones, básicamente porque recién el viernes pude tener acceso efectivo a una parte de la causa. Después de batallar pude hacerme de la autopsia. Hay información y circunstancias que me estoy poniendo en conocimiento”.

Además, poco más de una semana del asesinato del chiquito de cinco años, las dos mujeres comenzaron a proyectar una vida tras las rejas. Según fuentes penitenciarias, ambas se anotar en un plan para terminar el colegio secundario dentro del penal y mientras aguardan por el desarrollo de la causa.

Además de entrevistarse con las autoridades del Penal N.º 1 de San Luis y de un breve encuentro con su abogada, las mujeres también pidieron mantener un encuentro con el capellán de la prisión. Cada una de ellas también tuvieron un encuentro con el equipo psicológico. En tanto, Abigail recibió, por primera vez, la visita de su madre.

Por el momento, ambas continuarán aisladas en el penal y ni siquiera pudieron salir al patio de la cárcel. La idea de las autoridades es que continúen lejos de la mayor parte de las reclusas para evitar agresiones. Además de la madre de Lucio y su novia, en ese lugar vivirá otra mujer que también está detenida por haber matado a su hijo.