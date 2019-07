El traumatólogo que amputó a la jubilada busca desligarse: “Yo corté la pierna que me dijo el cirujano"

El Nuevo Sanatorio de Berazategui quedó en el centro de las críticas luego de que la familia de Magdalena Leguizamón denunciara un insólito error que desencadenó un escándalo de mala praxis: la mujer de 66 años, que sufre de diabetes y que debido a esta enfermedad se le tenía que amputar la pierna derecha, fue víctima de un insólito descuido de parte del equipo médico al ingresar al quirófano.

El traumatólogo Gonzalo Cardozo y el cirujano cardiovascular Rafael Mariano Rico Núñez le seccionaron la pierna equivocada: la izquierda. “Yo amputé la pierna que me dijo Rico", aseguró Cardozo, quien realizó la intervención en el Sanatorio Berazategui. Rico Núñez es el cirujano cardiovascular y ambos quedaron imputados por "lesiones culposas".

La hija de la víctima, Claudia, afirmó que todavía la familia no le pudo contar la jubilada, que fue trasladada a la clínica Ceni de Quilmes, lo que pasó. "Todavía no está al tanto de lo que está pasando. No dio la oportunidad. Todavía no sé en qué momento se lo vamos a decir. Es algo que venimos conversando con mis hermanas", explicó la joven.

Y agregó: "Ella estaba muy ansiosa por si venían a visitarla y había mucha familia para verla. Había más de diez personas, y no encontramos la forma (de contarle)”. En este contexto, la fiscal Karina Santolín, a cargo de la causa, aseguró que los profesionales que atendieron a la mujer pueden seguir ejerciendo a pesar de que fueron imputados por "lesiones culposas".

Los responsables del procedimiento declararán luego de que se realicen las pericias médicas, mientras tanto depende de la clínica si continúan o no atendiendo. "Por el momento, sino tienen antecedentes penales la pena puede llegar a ser una multa o de 1 mes a tres años de prisión y el tiempo de inhabilitación para ejercer de entre uno y cuatro años", dijo la fiscal.

A raíz de la denuncia, El PAMI decidió "suspender de manera preventiva" todas las cirugías traumatológicas programadas de afiliados en el Nuevo Sanatorio Berazategui. "Ante la denuncia realizada por la familia de la paciente Magdalena Leguizamón respecto de la presunta mala praxis efectuada por un médico del Nuevo Sanatorio Berazategui, PAMI informa que puso a disposición todos los medios tanto para su inmediato traslado a otro prestador como para cualquier necesidad surgida a partir de este acontecimiento", afirmó la obra social.

También informó que inició un "proceso de investigación interna" en el que, entre otras medidas, se le “exigió al sanatorio la presentación inmediata de toda la documentación médica relacionada con el caso en cuestión, a fin de determinar las responsabilidades del prestador".

"Paralelamente, PAMI está a disposición de la investigación judicial que actualmente se instruye en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 7 de esa localidad bonaerense, a cargo de la fiscal Karina Santolin", continúa el comunicado. Finalmente, la obra social adelantó que "decidió suspender de manera preventiva todas las cirugías traumatológicas programadas de afiliados" en ese sanatorio, y que "derivará a los pacientes afectados para que sean intervenidos en otros prestadores de la zona".

La jubilada fue trasladada en una ambulancia de alta complejidad a la Clínica Ceni de Quilmes. En el transcurso de este jueves le realizaran una arteriografía, un estudio de imagen para conocer el estado de sus arterias. A partir de ahí, analizarán los pasos a seguir, ya que la pierna derecha todavía debe ser amputada porque persiste la infección a raíz de la diabetes.