El tribunal que condenó a prisión perpetua a Marcos Bazán ordenó investigar por falso testimonio a tres amigos suyos

A pesar de que el miércoles pasado el Tribunal Oral Criminal N°7 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua Marcos Bazán por la privación ilegitima de la libertad, el abuso sexual y el homicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que apareció muerta en la Reserva Santa Catalina de Llavallol, este martes los magistrados dieron a conocer los fundamentos de la sentencia, y durante la audiencia, sorprendieron al pedir las copias de los testimonios de tres amigos de la joven y otros tres allegados del condenado para investigarlos por "falso testimonio".

Anahí Benítez apareció muerta el 4 de agosto de 2017.

Según explicó a BigBang el abogado de la mamá de la víctima, Guillermo Bernard Krizan, después de las dos de la tarde salieron de sala, donde los jueces indicaron que condenaron a Bazán a prisión perpetua por haber sido coautor del homicidio y partícipe necesario de la violación de Benítez.

"Los jueces hicieron una diferenciación. Consideraron que el homicidio triplemente agravado y la privación ilegal de la libertad agravada, estuvo Bazán como coautor, como lo solicitó la fiscalía, y en cuanto al abuso sexual agravado, como partícipe necesario, que es lo que habíamos solicitado nosotros", aclaró.

Además, el letrado comentó que los magistrados Roberto Conti, Elisa López Moyano y Roberto Lugones ordenaron extraer copias de las testimoniales de tres amigos de Anahí y de tres allegados de Bazán para que los investiguen por el delito de falso testimonio.

El tribunal ordenó investigar pos falso testimonio a amigos de Bazán y conocidos de Benítez.

Según Bernard Krizan, la información será remitida a la UFI de turno, y más allá de esta sentencia, se va a seguir investigando a las personas que ellos entienden que mintieron para encubrir lo que pasó.

Sobre esto, indicó que cuando fue el turno de los amigos de la adolescente, dijeron ante el tribunal que no sabían ni habían visto nada, y en lugar de brindar información importante, solo se limitaron a decir lo que ya habían comentando durante la etapa de instrucción de la causa.

"Teniendo redes sociales, es prácticamente hoy imposible que los chicos desaparezcan, y que no sepan nada. Con respecto a los amigos de Bazán, ellos dijeron que estuvieron los últimos días con él, que no vieron nada raro ni a ninguna chica en su casa, cuando todos los otros testigos dijeron que vieron fogatas, que hubo música y ruido", sostuvo.

Aunque el tribunal fue mucho más específico sobre los motivos por lo que condenaron al acusado, lo cierto es que los abogados de la querella y de la defensa tendrán acceso a los fundamentos entre mañana y pasado, cuando puedan pasar a retirarlos.

Marcos Bazán fue condenado a prisión perpetua.

Durante la investigación del crimen, y también en el debate oral, la familia de Anahí esperaba que los amigos de la joven pudieran aportar nuevos datos sobre el hecho, ya que están convencidos de que hay más personas involucradas en el crimen.

De hecho, en el estrado el primo de la víctima sostuvo en el juicio que había notado una actitud extraña de los allegados de la chica durante su búsqueda, y explicó que las personas más cercanas hicieron un inventario de lo que podía haber pasado, y que incluso escuchó a una de ellas decir que de esa situación "iban a zafar".

Lee más. La mamá de Anahí Benítez se enojó con los que desconfían del juicio: "No conocen las pruebas"

Por esto mismo, y por otras pruebas, desde el comienzo Silvia Pérez Vilor creyó que los adolescentes sabían mucho más de lo que dijeron ante la policía, lo que la lleva a creer que hay otros implicados en el crimen.

"Había tres personas del núcleo de Anahí, uno era el novio que yo me quedé asombrada, porque le tenía muy buen concepto y me acusó de traficar medicamentos en el hospital donde trabajaba. Cuando una persona miente, es porque esconde algo. Después hay otros dos amigos más en la misma situación. Me siento muy satisfecha de que el tribunal haya decidido esto, porque me allanaron el camino, y acá van a caer muchos más, eso te lo aseguro. Hoy me siento con la satisfacción de un trabajo bien hecho, porque era yo contra el mundo y fue difícil", sumó.

Sobre la declaración de allegados del detenido, dijo que tanto su novia como sus amigos aseguraron que estuvieron en su casa los días en que Anahí permaneció desaparecida, y todos mencionaron que no notaron nada extraño, aun cuando finalmente el tribunal comprobó que la víctima había estado cautiva en ese lugar. "Eso es un falso testimonio en un principio, pero puede derivar en un cargo más grave", aventuró.

La mamá de la víctima sostiene que hay más implicados en el crimen de su hija.

Del mismo modo, aclaró que la condena a Bazán fue un buen comienzo, pero que según lo que ella pudo averiguar, hay muchas más personas metidas en el hecho, por lo que desea que ellas también paguen por la muerte de la joven.

"Yo tengo todas las líneas de investigación abiertas. Que la Justicia tarde, sea lenta, eso no depende de mí, pero que no se piensen que como están presos yo me voy a quedar tranquila. Villalba va a ser el primero que va a estar sentado ahí y después seguirá el resto", aseguró a BigBang.

Marcelo Villalba estaba acusado de haber abusado sexualmente de la víctima (ya que se encontró su ADN en el cuerpo de la joven), pero en la segunda audiencia del juicio su abogado alegó que el detenido no estaba en condiciones de afrontar un proceso porque sufría de esquizofrenia, un cuadro que le provocaba delirios místicos, por lo que luego del análisis de una junta de peritos, los jueces resolvieron su trasladado a una unidad psiquiátrica.