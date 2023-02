"El Tribunal tuvo clemencia con tres condenados": el reclamo de Burlando tras la sentencia a los rugbiers

El abogado Fernando Burlando, representante de Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado por ocho rugbiers de Zárate el 18 de enero de 2020, celebró la condena a prisión perpetua para cinco de los acusados, pero criticó los 15 años de pena para los tres restantes. "Es el primer paso hacia el camino a una respuesta que realmente acaricie el corazón de Fernando", dijo a la salida de los Tribunales de Dolores.

"Personalmente, entendemos que hubo tres acusados que se vieron beneficiados con una condena de 15 años", reconoció el letrado. "Es casi imposible, en un plan delineado, tratar de debilitar la participación de alguno de los acusados, porque no hay siquiera un solo motivo. Determinar la participación secundaria va a ser seguramente lo más fácil de romper para nosotros, y de alguna manera generar el equilibrio que necesita la familia de Fernando", adelantó Burlando, luego de confirmar que apelarán la decisión ante Casación porque vieron situaciones que no entendieron.

"Entendemos que lo más importante es que se está acreditando el hecho. La calificación tiene que ver con este acuerdo premeditado de dos o más personas para matar, y también la alevosía", explicó el abogado. "Lo que no se entiende, y por eso ahora vamos a hacer una lectura profunda del fallo, es cómo a estas tres personas las benefician", agregó.

"Se genera un gran camino por recorrer. Entendemos que el Tribunal de Casación va a ser el lugar donde podamos conseguir un fallo justo", aseguró Burlando. "La Justicia de Dolores siempre fue un ejemplo para mí. En este caso puntual voy a volver a leer el fallo porque no lo entiendo", reconoció. El letrado aseguró que lo que viene es un largo recorrido hasta llegar a Casación y pidió el apoyo y el interés de los medios para conseguir lo que falta "en un tribunal serio".

"Con esta calificación es imposible pensar en un grado de participación diferente a la coautoría", detalló el letrado. "El hecho lo analizaron muy bien. Lo que es irracional por completo, y que no tiene sentido, es que le hayan asignado una participación secundaria en algo que es un plan. Es casi imposible, muy contradictorio, irracional e incoherente intelectualmente, pensar que uno participó menos o más de un plan", detalló.

Luego también apuntó contra Blas Cinalli, uno de los condenados a 15 años, de quien se preguntó cómo tenía ADN de él Fernando en su uña del dedo meñique, además de dar el ejemplo, a partir del desmayo de Máximo Thomsen cuando escuchaba el veredicto, que esa era la situación en la que se encontraba Fernando cuando todos lo golpearon.

"Con Fernando nadie tuvo contemplación; nadie tuvo piedad. Y con estos tres acusados de eta banda que se encargo de matar cruelmente a Fernando, tuvieron una contemplación que ellos no tuvieron", señaló Burlando. "Me hubiese gustado que la Justicia se ponga los pantalones", criticó.

También habló sobre las sensaciones de los padres de Fernando, quienes según él están conformes con el fallo. "Nosotros desde la técnica queremos siempre un poco más, y nos debemos en la obligación de darle siempre lo que podamos. Cuando vemos algo que no nos gusta, lo hacemos referir. A mí el fallo de este Tribunal me desencantó. Pensé que la Justicia de Dolores estaba a la altura, porque siempre lo estuvo", opinó el representante legal.

"Tener cinco perpetuas es algo fuerte en hechos que pasaban inadvertidos para la Justicia y no para la sociedad. Decían que era una riña, que era un homicidio preterintencional, quisieron engañarnos con muchas cosas. Respecto de la situación procesal de estas tres personas que fueron beneficiadas con una condena a 15 años, tal vez fueron engañados", reflexionó acerca del por qué de las dos penas.

Los periodistas presentes le contaron a Burlando que los padres de los condenados le habían echado la culpa los medios de comunicación, algo que el abogado respaldó. "¿Sabés por qué? Porque gracias a los medios concurrieron testigos que si no eran traccionados quizás no concurría. Por los medios, la Justicia se pone los pantalones y empieza a activar cosas que en hechos normales no activas. Y sí, es cierto. Por los medios se investigó. Es lo que generan los medios", reconoció.

"A veces tenemos una Justicia fatigada y cansada, que lejos de buscar actos que sean una devolución a la sociedad que los necesita, son una devolución para los delincuentes", indicó Burlando. "El hecho está acreditado y tipificado. La riña no apareció, el homicidio preterintencional tampoco. Pero esto de ser salomónico con algunos fallos, o no ser equilibrado con lo que se vio", cuestionó.

"No voy a descansar hasta que no me expliquen todo lo que pasó", reclamó Burlando, quien también aseguró que se siente familia del fallecido a la salida del boliche Le Brique, tal como lo identificaron sus representados. "Este Tribunal, desde mi punto de vista, tuvo clemencia con tres acusados, de una manera irracional", detalló.