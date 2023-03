El triste relato de la novia de Brian Fernández: las adicciones, el abandono del auto y la falta de dinero

El lunes, todos los que quieren a Brian Fernández, actual futbolista de Colón de Santa Fe se alarmaron. Las autoridades policiales informaron que el auto del delantero estaba abandonado en Peñaloza y Doldán, en la provincia de Santa Fe. La coupé BMW fue hallada en completo estado de abandono, con los vidrios rotos, le faltaba la rueda trasera en su totalidad y un espejo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese momento, se tejieron un sinfín de hipótesis. Todas vinculadas al estado de salud de Brian. Hace un tiempo, Fernández había sido arrestado en el barrio Yapeyú de Santa Fe por arrojarle piedras a un colectivo. Por ese motivo, fue hospitalizado en el Hospital Iturraspe con “un cuadro de salud mental agudo, un brote psicótico”. Tras iniciar un tratamiento, volvió al Sabalero pero una vez más los problemas vinculados a su salud lo volvieron a dejar al margen.

Finalmente, la familia de Brian confirmó que el futbolista se encontraba en la casa de un familiar. Hoy, la novia del delantero, Araceli Fessia, contó detalles del presente del joven, de la adicción, y de la recaída que sufrió en los últimos días.

Fessi relató sobre su relación con el delantero: “Con Brian estamos hace ocho años y desde hace tres que venimos luchándola fuerte contra esta enfermedad. No estuvo desparecido pero tuvo unos días malos. Con los profesionales que lo atienden no le perdimos el rastro”.

Además contó que Fernández estuvo a punto de ir a jugar a Chile. Pero se cayó el pase y regresó a Colón. Ni ella ni su familia querían que viviera en Santa Fe porque en dicha ciudad viven las personas que le acercan la droga o se la facilitan en cualquier momento.

Por eso, Araceli contó: “Yo no quería que firme de nuevo para Colón, no quería que se quedara en Santa Fe. Teníamos otra oferta, lejos de la Argentina, y no queríamos que se quedara acá. Pero no se dio”. Y le pidió a los hinchas del Sabalero y al resto de los fanáticos del fúbol: “Le pido a la gente que no lo agreda porque no lo ayuda y nos juega en contra a nosotros”.

En tanto, volvió a aclarar sobre la supuesta desaparición del ex Racing: "Él no estaba desaparecido, si algún día pasa, yo voy a informarle a los profesionales y la policía. No estuvo desaparecido, sí en unos días malos, junto con los profesionales no le perdimos el rastro".

En tanto, sobre el vehículo destruido, Araceli explicó: "Se quedó sin nafta en el auto y me avisó a mí". Y continuó: "Decidimos con mi grupo de tratantes no transferirle dinero y que no use el auto. Nosotros sabemos quién le abre la puerta, quién le accede cosas y quién no". También dijo sobre su representante: "Christian (Bragarnik) es la única persona que nos ayuda".

Por otra parte, dijo sobre el tratamiento: "Por recomendación de los profesionales, Milan (hijo) no puede verlo en los momentos malos, por eso está del tío. Cuando está mal se escapa, nunca se deja ver, se va con personas peligrosas. Cuando está bien es triste, porque deseo que sea así toda la vida. Brian está contenido, contamos con un grupo de profesionales".