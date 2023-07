El triste relato del soldado que fue “bautizado” y quedó parapléjico: “Me arruinaron”

El sueño de Michael Verón se hacía realidad en 2022. Después de mucho esperar, al fin podía ingresar al Ejército y comenzaron su carrera militar. Para eso, el joven de 26 años fue enviado al destacamento de Apóstoles, en Misiones, donde aspiraba a transformarse en suboficial. Pero, en medio del “bautismo”, sus compañeros y lo dejaron parapléjico. Hoy lucha por recuperar parte de su vida.

En una entrevista, Verón relató cómo transcurre sus días entre operaciones y largos días de internación a un año de la “iniciación” que la cambió la vida para siempre. "Hay muchas cosas que no recuerdo. Todo fue el 8 de junio del año pasado cuando mi familia recibió la peor noticia, nos cambió la vida a todos. Me arruinaron Estaba haciendo la carrera militar y me hicieron la bienvenida en el destacamento de Apóstoles".

Y agregó sobre el momento en el que perdió parte de la movilidad de su cuerpo en medio de una fiesta: "Cada actividad que se hacía estaba ordenada, no me acuerdo si me caí o me empujaron o me tiraron. Acá los chicos no midieron las consecuencias y me llevé la peor parte yo y mi familia".

En ese punto, durante la entrevista con Radio con vos, el joven relató: "La caída en la pileta me provocó una lesión dejándome parapléjico, donde tuve varias intervenciones quirúrgicas. Hoy estoy con tratamiento de psicólogos y psiquiatras, se hace muy pesado esto".

El hecho ocurrió el 8 de junio de 2022, cuando llevaba días en el Ejército. Ese día, el soldado fue obligado a tomar alcohol y luego humillado con distintas actividades y abusos de todo tipo. Luego del almuerzo en el Club de Suboficiales del Ejército en Apóstoles para celebrar su egreso y el de otros cuatro jóvenes que se iban a incorporar al Regimiento de Monte 30, fue lanzado por varias personas a una pileta y quedó inconsciente.

Tras ser internado, confirmaron que había sufrido el desplazamiento de la cuarta y quinta vértebra de la columna. Nunca más volvería a caminar. Luego de una investigación se supo que durante el “bautismo”, no lo dejaron comer durante el asado en el que participaron todos pero lo obligaron a beber. "Le hicieron tomar vino puro con fondo blanco, mezclado con chimichurri, limón y otras bebidas alcohólicas", había contado Mónica, la madre del joven durante su denuncia.

Tras la “iniciación”, el joven soldado estuvo 21 días internado en Misiones. Luego de ser operado, permaneció varias semanas más. Pero su vida había cambiado para siempre. De hecho, sigue hospitalizado en una clínica de rehabilitación de la provincia de Buenos Aires. "Ojalá que esto cambie después de lo que me pasó a mí. Hay que poner un punto final a estos brutales rituales del ámbito militar”, afirmó en la entrevista.

Hace pocos días, la Secretaría General del Ejército confirmó que suspendió a 15 militares que se desempeñaban en el Regimiento de Infantería de Monte 30. Y explicaron en un comunicado: "Fueron suspendidos dos oficiales y trece suboficiales, según lo dispuesto en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Las causas de las lesiones sufridas están siendo investigadas y son motivo de una instrucción disciplinaria por presunción de faltas gravísimas que involucra a miembros de la unidad militar de pertenencia. Los comportamientos que se alejan de las normas de convivencia establecidas en las prescripciones legales y reglamentos militares, constituyen potenciales inconductas que están tipificadas como delito en el Código Penal de la Nación".

El caso de Verón es muy parecido al del subteniente Matías Chirino. Ese joven de 22 años murió luego de ser obligado a beber en exceso y luego tirarse a una pileta por orden compañeros y autoridades del Grupo de Artillería Nº 3 del Ejército Argentino en Corrientes. Chirino murió y su familia se enteró varias horas después. Parte de sus jefes intentaron tapar lo sucedido pero su padre descubrió todo. El joven había muerte durante otro “bautismo”.