El último llamado de la joven asesinada en Concordia: “Estoy temblando, estoy asustada”

Desde que comenzó el año hubo al menos 45 femicidios. Valeria Leoncino fue asesinada el pasado lunes por un conocido de ella, identificado como Carlos Passarella. El agresor, que tras cometer el crímen se suicidó, la acosó y hostigó durante meses, motivo por el cual la joven decidió denunciarlo. La fiscalía desestimó su testimonio y no hicieron nada al respecto.

Una compañera de trabajo de la víctima, quién estuvo presente en el momento en el que la Policía llegó a reconocer la escena del crimen, reveló cómo fueron sus últimos minutos y el miedo con el que la joven vivió sus últimos meses a causa de los acosos y hostigamientos provocados por el asesino.

Resulta que Passarella y Lencino eran amigos. Si bien él quería algo más para su relación, ella siempre le dejó en claro que de su parte solo había amistad. Eso enojó al agresor, y en los últimos meses de vida, le hackeó su celular y comenzó a difundir fotos íntimas de la joven, y a saber con precisión con quién hablaba y dónde estaba.

En la noche del hecho, Valeria se despidió de Florencia, su compañera de trabajo, y se dirigió a su casa a descansar. Cuando llegó, subió a su departamento y vio por la ventana a Passarella apoyado en su auto con un “bolsito en la mano”. Por este motivo la víctima llamó a sus amigas, quienes comenzaron a dirigirse a su casa.

Passarella llegó al hogar de la víctima con la excusa de “buscar unas cosas de él”, pero pese al miedo que ella ya tenía, prefirió esperar a sus amigas para bajar a verlo. Mientras dos de ellas se dirigían en camino, Leoncino llamó a Florencia, quien estaba cerca de su domicilio y comenzó a contarle lo que pasaba.

“Cuando llegué a mi casa, ella me mandó un mensaje diciéndome que esta persona, en referencia al femicida, la estaba esperando abajo. Ella sabía qué le podía hacer daño. Incluso, me contó que cuando él bajó del auto, llevaba consigo un bolso chiquito. Me dijo: ‘No sé que puede llegar a tener ahí. Estoy temblando. Estoy asustada’. Me dijo que ‘quiere sus cosas, pero voy a esperar a las chicas’”, le reveló Florencia a TN

“Le pregunté dónde estaba y la llamé. Me dijo que al momento de ver a Carlos, estaba dentro de su casa. Le dejé en claro que yo ya iba en camino. Fue ahí cuando me avisó que dos amigas más también estaban en camino y se cortó la llamada. Tardé unos siete minutos en llegar a la casa. Ahí me encontré con la Policía y con mi amiga tirada ya en el piso”, desarrolló la amiga de la víctima.

Además reveló: “Era una persona que era obsesiva. Ella dejó en claro que nunca iba a haber más que una amistad. Él jamás lo supo entender. Hasta la familia tuvo que involucrarse”. Cabe recordar que con total impunidad, al ver a la víctima bajar con sus amigas, el agresor forcejeó la puerta, le pegó dos tiros, se escapó en su auto y a las tres cuadras se suicidó. En la tarde de ayer, y en conmemoración al Día de la Mujer, las amigas y familiares de la joven de 25 años llevaron a cabo una marcha en su nombre.