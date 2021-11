El último mensaje de la mamá de Lucas y el momento que vio en TV cómo lo acusaban de "delincuente"

Los padres de Lucas González, el joven de 17 años asesinado de dos balazos por tres efectivos de civil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, brindaron una breve conferencia de prensa en la que convocaron a una marcha el lunes frente al Palacio de Tribunales, exigieron que se limpie el nombre de su hijo, la detención de los policías y pidieron poder contarle al país cómo era su "Lu".

Quiero hablar de cómo era mi hijo, les voy a hablar como mamá. Él era una criatura. Era un bebé, era un chico de 17 años que todos los días se levantaba a las cinco de la mañana para ir a entrenar. Un chico que todas las mañanas me mandaba un mensaje para avisarme que ya se había tomado el tren o el colectivo para que le prepare la comida. Después llegaba a casa, se acostaba un ratito y a la tarde se había a la escuela. Lo habíamos cambiado de turno para que no se le junten todos los horarios con los entrenamientos, porque sino se complicaba un montón", arrancó su madre, Cinthia.

Cinthia recordó también cómo vivió la mañana del miércoles en la que asesinaron a su hijo. "Como todos los días le mandé un mensaje. Le puse: 'Hola amor, ¿por dónde andás?'. Tenía una sola tilde. Entonces me pareció raro, porque Lu siempre tiene crédito en su celular. Lo llamé, lo llamé y lo llamé. Incluso yo estaba viendo las noticias cuando había pasado esto, pero le dije a mi marido: 'Mirá, ahí por donde entrena Lu'. Y resulta que al pibe, al delincuente que le habían pegado un balazo en la cabeza era mi hijo. Mi hijo venía de entrenar nada más. Los cuatro venían de entrenar. Él no le hizo nada a nadie".

"Les pido por favor que no me dejen sola, que me acompañen. Y que estas personas que están libres queden presas. Todos los culpables. Yo no meto a toda la Policía en la misma bolsa, quiero que ellos paguen por lo que le hicieron a mi hijo. Hasta el momento nadie del Gobierno de la Ciudad se comunicó conmigo", cerró la madre, desmintiendo así al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, quien ayer en conferencia de prensa aseguró que le había escrito a la familia de Lucas y que no había recibido ninguna respuesta.

Mario, el padre de Lucas, también se sumó a la conferencia. "Somos gente trabajadora y humilde, no somos ningunos delincuentes por el hecho de que yo tenga una viserita. Me costó mucho, somos padres jóvenes, tenemos dos hijos más que criar y tengo que ser el pilar de mi familia. Para poder seguir adelante necesito que ella... ayer a la noche llegamos a la madrugada a casa después de dos días de calvario. Cada rincón de mi casa está mi hijo, está Lucas. Les pido que no nos abandonen. Gracias por estar en cada minuto y que esto salga a la luz".

"Era un chico que hacía deporte. Yo me encargaba de comprarle su zapatillitas, sus botines, de darle la plata. Salía de mi lomo, porque soy un trabajador y dentro de las posibilidades intento que no les falte nada a mis hijos. No tengo la posibilidad de darles todo, ojalá pudiera dárselos. Ustedes sus colegas ven que vivo en la casa de arriba de mis padres y hoy se em acabó la vida. Se llevaron a mi hijo estos asesinos. Quiero que el nombre de mi hijo quede limpio, porque era una criatura que perseguía sus sueños", cerró.