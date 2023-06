“Ella no gritó”: escalofriantes declaraciones de un testigo de la desaparición de Madeleine McCann

Desapareció en un hotel cuando tenía cuatro años. No hubo rastros, ni testigos y ni siquiera detenidos con pruebas por el caso. Hace 16 años que la familia de Madeleine McCann no tiene respuestas sobre lo ocurrido en la noche del 3 de mayo del 2007. Sin embargo, en las últimas horas Hegel B., un ex amigo de Christian Brueckner, detenido por abusar sexualmente de una mujer de 72 años y acusado de ser el responsable del crimen de la menor de edad, reveló que vio videos del imputado en donde dejó registrados varios de sus delitos.

A través de una entrevista realizada para el diario alemán BILD, y desde un lugar secreto en el sur de Europa, Hegel B. recordó que la primera impresión que tuvo de Brueckner fue "agradable". Se conocieron en un estacionamiento de Portugal, y el alemán de 46 años, que actualmente se encuentra detenido, confió en él en reiteradas situaciones. “Me dijo que solía escabullirse dentro de hoteles porque era buen trepador. Entraba normalmente por los balcones”, contó.

Si bien las intenciones de Hegel B. parecen ser buenas, y con el objetivo de aportar datos en la investigación, en su relato no se comprendió su rol y su cercanía con Brueckner. Luego de la noche en la que Madeleine desapareció, y un tiempo después de que el acusado fuese detenido, el nuevo testigo de la causa fue hacia su domicilio, y se encontró con lo peor.

Aunque no reveló los motivos por los que fue a la vivienda, Hegel contó: “Cuando llegué al lugar la puerta estaba abierta. Entré, registré el domicilio y encontré una cámara de video, un montón de películas y un arma. Luego volví a mi casa, donde tenía un televisor grande, y vi los primeros videos”. Si bien pensó que eran grabaciones comunes, el hombre vio uno de los primeros delitos que cometió Brueckner.

“Se podía ver como alguien azotaba a una mujer mayor. Estaba atada y tirada en una cama. Tenía antiparras puestas y ni podía ver nada. Sobre el final de la grabación el agresor se sentaba a pocos metros de la víctima, y se sacaba la máscara que traía puesta. Vi que era Brueckner. Ese día supe que tipo de persona era”, reveló Hegel B., luego de contar que también vio el mismo video pero con una menor de 13 años como protagonista.

Según su relato, Hegel dio aviso a un amigo policía y a sus abogados, quienes le recomendaron no reportar el crimen. Algo que resulta extraño, ya que las pruebas eran más que contundentes. Con el objetivo de seguir los consejos de sus allegados, el testigo se deshizo del arma, vendió la cámara filmográfica y abandonó los registros de video. “Cuando abandoné Portugal dejé los videos en mi camioneta. Hoy no sé dónde están”.

Si bien Brueckner está actualmente tras las rejas, a lo largo de todos estos años fue detenido y liberado por falta de pruebas en el caso de Madeleine. De hecho en el año 2008, luego de una de sus liberaciones, ambos se encontraron en un festival de España. Hegel B. sabía sobre sus delitos, pero igual así decidió charlar con él.

“Cuando nos sentamos, me preguntó por qué no había vuelto a Portugal. Le dije que desde que una niña había desaparecido allí, el lugar estaba repleto de controles policiales y eso no me servía. Me mostré confundido por no entender como una pequeña podía desvanecerse sin dejar rastros”, expresó Hegel, quien sin darse cuenta utilizó la palabra “desvanecer”, algo que podría ser un detalle de la forma en la que Madeline desapareció, y que hasta ahora no se escuchó.

En base a esto, el testigo recordó que Brueckner le reveló: “Ella no gritó. Él se dio cuenta que yo entendía de lo que estaba hablando. Al día siguiente, escapó. Cerca de las tres o cuatro de la madrugada, se subió a su motorhome y partió sin rumbo. Cuando desperté, hablé con los vecinos y fueron ellos mismos quienes confirmaron que se había ido del lugar”.

Si bien Hegel dio 0detalles que serían difíciles de saber salvo que hubiese estado presente en el lugar, también denunció que intentó colaborar con la causa en conjunto con la Policía Metropolitana de Londres, pero que no recibió respuesta alguna. “Les dije que conocía a alguien que podría tener algo que ver con eso y di el nombre. Tomaron mis datos personales, mi número de teléfono. Pero nada pasó. Nunca me llamaron”.

Luego de 10 años, Hegel fue citado a declarar como testigo por el caso de abuso sexual de Brueckner hacia una turista estadounidense de 72 años. ¿Por qué? ¿Estuvo en el lugar o solo por haber sido cercano a él?. Respecto a lo sucedido en la noche de la desaparición de Madeleine, el testigo brindó su hipótesis: “Mi teoría es que estaba planeando un robo. Salió mal, se encontró con los niños en la habitación del hotel y secuestró a Madeleine. Probablemente no fue planeado en absoluto. Por lo que sé de él, definitivamente lo creo capaz de algo así. Creo que la secuestró. no sé si terminó matándola”.

Por último, Hegel concluyó: “Christian, espero que no te salgas con la tuya con esta historia, con todo lo que hiciste. Él niega que estos videos existan. Los videos existieron, Lamentablemente hoy están desaparecidos. Pero yo los vi”. El caso que mantiene alerta al mundo desde hace 16 años, continúa agregando testigos a la causa, y la familia espera algún día poder saber la verdad.