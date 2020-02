Comienza el juicio por el crimen de Anahí Benítez: las pruebas y los posibles nuevos culpables

El cuerpo sin vida de Anahí Benítez fue encontrado el 4 de agosto de 2017 en la reserva Santa Catalina, en Lomas de Zamora, luego de días de intensa búsqueda. Por el crimen de la joven de 16 años, hay dos hombres detenidos, quienes luego de dos años y medio, finalmente este martes se sentarán en el banquillo de los acusados como responsables del secuestro, la violación y el asesinato de la menor de edad.

A pesar de que tanto la fiscalía como la querella están seguros de que Marcos Bazán y Marcelo Villalba fueron los responsables de la muerte de la adolescente, lo cierto es que la familia de Benítez sostienen que hay más personas involucradas en el hecho, y esperan que durante este proceso algunos nombres puedan develarse para poder finalmente juzgar a todos los que participaron del brutal hecho.

En diálogo con BigBang, el abogado de la mamá de la joven, Guillermo Bernard Krizan, indicó que la primera audiencia de este juicio comenzará cerca de las 9 de la mañana en los Tribunales de Lomas de Zamora.

En esta primera oportunidad, declararán la madre de Anahí Benítez, su padre, su hermano y su abuelo, mientras que para el próximo jueves está previsto que comience la ronda de testigos compuesta por sus amigos más cercanos.

"Confiamos en que los amigos de Anahí, que en su momento no dieron datos precisos y eran menores de edad, quizás ahora que son mayores y están ante un tribunal, se animen a hablar", sostuvo el letrado.

La madre de la adolescente, Silvia Pérez Vilor, en varias oportunidades reiteró a este medio que estaba más que segura que en el asesinato de su hija habían participado otras personas además de los dos principales imputados, y tanto ella como su abogado esperan que en el debate puedan surgir datos que esclarezcan las pistas que siguen desde bastante tiempo.

Con la información que ellos y los investigadores manejan, la UFI N°2 de Lomas de Zamora abrió una instrucción suplementaria donde se trabaja con el objetivo de dar con otros autores y participes del crimen.

"Estamos seguros de que hay más gente implicada. Nosotros esperamos que en este juicio surjan testimonios que se puedan incluir en esta investigación paralela", aclaró Bernard Krizan.

Tanto la fiscalía como la querella se presentarán este martes para acusar a Marcos Bazán y a Marcelo Villalba de haber cometido los delitos de privación ilegitima de la libertad, abuso sexual y homicidio agravado en el marco de violencia de genero.

Por el momento, Villalba es el más complicado de los dos. Su ADN se encontró en el cuerpo de Benítez, más precisamente una muestra de su semen en las partes íntimas de la víctima, por lo que es el principal sospechoso de haber abusado sexualmente.

"Sabemos muy bien que los espermatozoides duran 48 horas dentro del cuerpo. Por esto mismo, sabemos que la data del abuso sexual fue 48 horas antes de que se encontrara el cuerpo de Anahí, y ella había desaparecido días antes. Por eso nosotros creemos que ambos la mantuvieron cautiva", sostuvo el letrado.

Tanto Bazán como Villalba se encuentran con prisión preventiva firme dictada a las pocas semanas de su detención, lo que da entender que hay pruebas fuertes en contra de ambos.

Más allá del ADN de Villalba hallado en el cuerpo de la víctima, el acusado también deberá explicar en el juicio por qué el celular de Benítez fue encontrado en poder de su hijo cuando la joven ya había sido hallada sin vida.

La situación de Bazán también es compleja: hay varias pruebas que lo incriminan y la más fuerte tiene que ver con el perro rastreador que indicó que la adolescente entró con vida a la casa donde vivía el sospechoso, muy cerca de la Reserva de Llavallol a la que la menor solía ir con amigos.

"El cuerpo de Anahí apareció a 150 metros del lugar donde vivía Bazán, y todo lo que se encontró en la zona del hallazgo del cadáver, fue hecho por alguien que conocía la zona", dijo Bernard Krizan, y aclaró que además la autopsia realizada al cuerpo de la víctima determinó que durante su cautiverio había comido arroz, el mismo alimento que días más tarde fue hallado en una olla en la cocina de Bazán.

En el cuerpo de Benítez , los médicos hallaron la presencia de Diazepam, un tranquilizante que también se encontró en la vivienda del acusado. Además, los amigos de la adolescente confirmaron que una tijera que pertenecía a Bazán, era usada a su vez por la adolescente, mientras que entre los objetos personales de la chica se halló una llave que abría la puerta trasera de la vivienda del detenido.

"La teoría nuestra es que Anahí estuvo en cautiverio en la casa de Bazán. La prueba mas contundente es el olfato del perro Bruno, que identifica el trayecto de personas vivas, y cuando estuvo en el lugar hizo una caminata directa desde donde encontraron el cuerpo hasta la puerta trasera de casa de Bazán", confirmó el letrado a este sitio.

A pesar de que no existe ninguna prueba que confirme que los dos sospechosos se conocían previamente, lo cierto es que tanto la fiscalía como la querella tratarán de exponer durante el proceso que ambos actuaron juntos para retener a la adolescente en contra de su voluntad con el objetivo de abusar de ella. "Si Bazán no tiene nada que ver, como dicen sus familiares, no entendemos entonces por qué no habla", manifestó el abogado, quien aclaró que hasta el momento ninguno de los detenidos prestó declaración de manera forma ante la Justicia.

Para dar inicio al juicio, los amigos y conocidos de la adolescente marcharán el martes a la mañana desde la escuela a la que iba la chica de 16 años hasta los tribunales, donde finalmente los familiares de la joven se animarán a hablar ante los jueces para contar quién era y cómo era Anahí Benítez.