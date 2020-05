En el nombre del Padre : un pastor le mandó un video masturbándose a una mujer

Los vecinos de la localidad de Catriel, en Río Negro, están indignados luego de que el pastor evangélico Polo Cerda le enviara un video muy íntimo y sexual, en el que se lo ve masturbándose frente a la cámara de tu teléfono, a una de sus conocidas feligresas.

Todo comenzó cuando el pastor notó el estado de WhatsApp de la mujer, en el que sostenía que le dolía la cabeza, y le envío: "Voy a orar para que Dios la sane", a lo que ella le contestó: "Gracias, pastor".

El intercambio de mensajes ocurrió entre las 00.40 y la 1 de la madrugada. Sin embargo, una hora después de la última respuesta de la mujer, a las 2.25, Polo Cerda le envió un video porno en el que se lo ve claramente masturbándose. Impresionada por tal mensaje y sin poder creer lo que le estaba ocurriendo, la mujer decidió hacer viral el mensaje y radicar una denuncia por "acoso sexual" en la Comisaría 9° el lunes por la tarde.

Por su parte, y en medio del escándalo, el pastor grabó un video en el que se disculpó por el episodio y negó haber enviado el clip sexual a propósito, ya que según él se trató de un simple accidente tecnológico.

"Vi en el estado que había puesto que le dolía la cabeza y como yo conozco a la señora, le dije que iba a ´orar por usted´. Ella me contestó ´gracias pastor´ y ahí terminó todo", relató Cerda ante la cámara.

En esa linea, explicó que si bien el WhatsApp muestra claramente que desde su perfil se envió el video sexual, aseguró que él "no se lo envió" a esa señora y aclaró que nadie le sacó su teléfono para hacerlo. "Lamentablemente ese video llegó ahí. Esta mañana cuando me voy a levantar para preguntar cómo estaba, si Dios le había sanado el dolor de cabeza, me encuentro con esto, con que estaba bloqueado", explicó.

Y sumó: "Miro el video y veo que estaba ahí. Le mando por Messenger pidiendo disculpas, diciéndole que no sé cómo llegó ese video ahí, estaba bloqueado. Después me llama el esposo enojado, y está bien que esté enojado. Creo que a cualquiera que nos hubiese pasado eso estaríamos reaccionando de la misma manera, le pedí disculpas a él, le pedí disculpas a la señora".

Finalmente, el pastor sostuvo que no es esa clase de personas que le manda ese tipo de videos a la mujeres y cerró: "Yo no soy así de mandar videos a nadie así que pido disculpas. La verdad que no hubo acoso ni tampoco me provocó ni nada por el estilo".