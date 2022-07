Encontraron a la hija de Roxana Carabajal: estaba con su papá en Rosario

Un gran noticia. Tras infinidad de mensajes, de entrevistas en los medios nacionales y de muchos pedidos de ayuda, Roxana Carabajal pudo reencontrarse con su hija Eva, de nueve años, que se encontraba desaparecida desde hacía cuatro días. La chiquita había sido retirada por Gonzalo Koller, su padre, de la casa de su madre y desde entonces estaba incomunicados.

Tras un operativo de búsqueda por parte de la Policía, la nena fue hallada en buen estado en una casa de Rosario. Estaba junto a su papá, quien quedó detenido y a disposición de la Justicia de Santa Fe. El hallazgo fue cerca de las 19.40 y el operativo estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la localidad de Casilda.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La propiedad pertenecía un allegado a Koller, quien también es investigado. La causa quedó a cargo de la fiscal de la ciudad santafesina de Casilda, Marianela Luna, quien lleva el caso. Según un comunicado de la Fiscalía Regional de Rosario afirmaron: “La menor de edad, luego de ser revisada por médicos forenses para constatar el buen estado de salud, será restituida a familiares”.

Por otra parte, dieron a conocer que Koller será sometido a diversos exámenes de rigor y su situación procesal será definida en breve. Además, dejaron trascender que Carabajal y la nena fueron reunidas pocas horas después y que, tras un examen médico, la menor pasó la noche en la casa de su madre para volver a su vida normal.

En los últimos días, la cantante había realizado desesperados pedidos de ayuda para que su hija apareciera. “Lo único que necesito es que me digan que está bien”, había dicho en diversas entrevistas. La folclorista había dicho que la última vez que la nena había sido vista fue el 8 de julio en Carcarañá, provincia de Santa Fe, junto a su padre.

En una entrevista con un canal de Santa Fe, afirmó: “Necesito que esto se amplíe a nivel nacional. Mi hija Eva debe aparecer. Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias, novedades de que están bien. Es un momento muy angustiante”.

Y completó: “Con mi ex marido me separé hace seis años y nunca tuvimos ningún problema. Compartíamos la tenencia. Yo en Córdoba y él en Carcarañá. Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que está angustiando a toda la familia”.

Y había finalizado: “Necesito que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien, estoy feliz. Es lo único que pido”.