Encuentran ahorcado a un joven que había desaparecido y la familia descarta el suicidio

Franco Martínez, que estaba desaparecido desde hace un mes en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue hallado ahorcado en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires.

El joven de 21 años había sido visto por última vez el 23 de julio cuando salió de su casa en la localidad de Villa Albertina. Su desaparición fue denunciada dos días después.

El cadáver fue hallado por personal de Bomberos de la Ciudad luego de una denuncia anónima al 911. Pendía de un árbol a unos 500 metros del camino a los Plumeros, en la reserva ubicada en Costanera Sur.

Lisset Martínez, hermana de Franco, concurrió a la morgue y reconoció el cuerpo, que llevaba la misma ropa con la que se había ido de su casa.

Tanto ella, como el resto de la familia del joven no cree que se haya quitado la vida. "Franco descansá en paz. Ese falso escenario disfrazado de suicidio no me lo creo. Vamos a buscar la verdad. Todo turbio desde el día uno", escribió su hermana en redes sociales.

Según Policía de la Ciudad, el cuerpo hallado correspondía a un varón de entre 25 a 35 años que se encontraba "putrefacto con una fecha de muerte una semana a 20 días".

Además, indicaron que se analizará el teléfono celular que tenía en su poder para lograr determinar sus últimos pasos desde la desaparición.

La familia de Franco ya se había movilizado en Lomas de Zamora denunciando falta de agilidad y actividad en la búsqueda por parte de la policía bonaerense y la fiscalía que tomó su denuncia.

Los hermanos del joven también difundieron por las redes sociales un texto en el que aseguran que el día de su desaparición había cargado su SUBE para hacer un viaje ida y vuelta de Lomas de Zamora a CABA y había pedido otro permiso de circulación para visitar en Almirante Brown a su hermana Lisset, lo cual "acredita que no tenía intención de cometer suicidio".

Además, afirmaron que nunca había estado en la Reserva Ecológica y apuntaron que ese espacio se encuentra inaccesible al público por las restricciones dictadas a raíz del aislamiento preventivo por coronavirus.

"Suicidados"

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro -desaparecido luego de una confrontación con la Policía Bonaerense a fines de abril- se refirió al caso Martínez hoy en diálogo con TN.

"Muchos chicos jóvenes entraron a comisarias y fueron encontrados 'suicidados' o 'ahorcados'"; expresó luego de traer a colación el hecho. "No me cabe ninguna duda que estos chicos son 'suicidados' por la policía".

Además, fustigó al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, por no comunicarse personalmente con la familia Martínez.