Encontraron el cadáver de una recién nacida en la calle: la asesinaron a puñaladas

Otro horror en Rosario. En la tarde del miércoles, un vecino que caminaba al costado de las vías, en el barrio Acindar, vivió un momento de espanto que recodará para siempre. El hombre encontró el cuerpo de una recién nacida en una bolsa. Tras dar aviso a la Policía de Santa Fe, los oficiales confirmaron que había sido asesinado de dos puñaladas.

Según informaron fuentes judiciales, el cadáver de la beba, que se cree vivió pocas horas o minutos antes de ser asesinada, fue encontrado en la calle Laguna del desierto al 3600. El hombre que la encontró regresaba de su trabajo cuando le llamó la atención la sangre que salía de una bolsa. Al abrirla, encontró a la bebita fallecida.

En una entrevista, afirmó que le agarró tal pánico que no sabía qué hacer y tampoco entendía que ese cuerpo era real. Y afirmó: “Yo venia del trabajo a eso de las 18:30 y me llamó la atención una bolsa, pero no la quise abrir solo. Justo pasó una chica que primero desconfió y después me ayudó”.

Luego dijo: “Cuando la abrimos, vimos que era un bebé que tenía el cordón umbilical. Era un recién nacido. Primero no lo podía creer. Quería llorar, pero me la aguanté. Cuando se me pasó el pánico, y vino la Policía, me pude calmar. Pero empecé a sentir mucha bronca. No puedo entender que le hagan eso a un ser inocente”.

Por su parte, la otra joven que estuvo en el momento del hallazgo, también se mostró devastada por el asesinato de la pequeña y dijo: “Cuando nos acercamos y abrimos la bolsa, pensé que era un muñeco o una bolsa con sangre. Cuando la vi, no podía creer. La beba no tenía golpes. Lo que vimos es que tenía un corte en las costillas”.

Luego del shock, ambos llamaron a la Policía. Media hora después, la zona fue cercada y comenzó el trabajo de la Policía Científica. Tras una breve revisación, los forenses confirmaron que había nacido a término y que tenía dos heridas de arma blanca que le causaron la muerte. Por el momento no podían estimar hacía cuanto tiempo había sido asesinada.

Al parecer, la chiquita habría sido acuchillada a poco de nacer y luego depositada en ese lugar dentro de una bolsa. Los vecinos mostraron su indignación pero nadie vio ningún movimiento extraño. Igualmente, la Policía secuestró los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Por el momento, no lograron establecer quiénes son los padres de la bebita.