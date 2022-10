Encontraron el celular del joven asesinado en Tandil y los investigadores siguen la pista del misterioso auto gris

La investigación por el crimen de Santiago González, el joven de 16 años que apareció muerto en Tandil en un terreno baldío en las últimas horas, continúa para dar con la persona o los implicados en el atroz hecho. Lo que se sabe ahora, es que se sigue la pista de un auto gris al que el joven se subió por voluntad propia.

Por lo que se pudo reconstruir, el menor desapareció el lunes cuando llegaba a su casa, a la cual se dirigió en su bicicleta. Al bajarse de ella, se subió luego a un auto gris que lo esperaba cerca de su vivienda, ubicada sobre calle Salta al 2000.

Por otro lado, había trascendido que la hermana del chico y su novio estaban desaparecidos tras el homicidio, algo que tanto la familia como los investigadores descartaron a los medios locales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, si bien el celular de Santiago estaba perdido, finalmente lo localizaron en el mismo lugar donde apareció el cuerpo, y lo que se intentará ahora es encontrar los mensajes y llamadas que envió y recibió la víctima antes de ser asesinada.

El cuerpo del adolescente presentaba golpes, hematomas y una herida en uno de sus ojos cuando fue encontrado este martes en Falkner y Chapeaurouge, una zona conocida como Cerro Leones, por un vecino del lugar.

Además, se constató que no tenía una de sus zapatillas y tenía marcas en su cuerpo como si hubiese sido arrastrado hasta esa zona. Por tal motivo, los investigadores consideran que se trató de un homicidio que se cometió en otro lugar y que más tarde lo dejaron allí.

El caso llegó a la Policía cuando, tras perder el contacto con su hijo, su mamá fue hacia la comisaría para realizar la denuncia por “averiguación de paradero”. Por eso mismo, en el momento en que se informó sobre la presencia de un cadáver en el descampado, su familia se movilizó hacia la zona y reconoció el cuerpo.

La causa ya fue caratulada como “homicidio” por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 descentralizada en Tandil, a cargo de Gustavo Morey.

Los familiares de González se reunieron esta mañana con el fiscal, quien les aseguró que el fallecido no fue abusado. Por fuera de eso, no brindaron mayores detalles y aclararon que todavía no saben qué fue lo que pasó. "Estamos destrozados", afirmó Matías González, hermano del menor.