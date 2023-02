Encontraron el cuerpo de un nene de 4 en Corrientes: por qué sospechan de su madre

Este martes un llamado al 911 alarmó a la ciudad de Corrientes a raíz de que una vecina de la zona de Paso de los Libres alertó a las autoridades locales que había encontrado un cuerpo semienterrado. El mismo resultó ser el cadáver de un menor de cuatro años que tenía al menos 30 días de descomposición.

Los restos del niño fueron encontrados en el barrio Las Flores, a 350 kilómetros de la ciudad del sur de Corrientes, y por el hecho detuvieron a su madre de 19 años, ya que al constatar que nunca había denunciado la desaparición del menor, se convirtió en la principal sospechosa.

Por su parte, la joven que también tiene otra hija de tres meses, declaró en el momento que la detuvieron y reveló que hace un tiempo le había entregado su hijo a una asistente social para que lo llevara a Corrientes y lo cuidaran allí.

"Una mujer que pasaba por el lugar divisó el cuerpo y dio aviso a la Policía", le reveló el comisario Luis Romero a Télam, quien actualmente se desarrolla como funcionario el Departamento de Relaciones Institucionales de al Policía de corrientes.

Esto sembró nuevamente las dudas en los agentes policiales, a quienes les resultó raro que la joven nunca ahondara sobre el paradero de la víctima. No obstante a esto, aún no se pudo probar si las declaraciones de la sospechosa fueran ciertas, ya que no se conoció ni la identidad ni el paradero de quien se habría llevado al menor.

Hasta el momento se conoció que los restos del niño fueron trasladados este miércoles a la Capital provincial para la realización de la correspondiente autopsia en donde se determinará la causa de muerte del menor. Además, Facundo Sotelo es el fiscal que quedó a cargo a traves de la Fiscalía de Instrucción.