Encontraron muerta a la famosa actriz María Onetto: sufría una depresión e investigan si se suicidó

Una tragedia sacudió al mundo del espectáculo. María Onetto fue encontrada muerta en su departamento de Palermo e la tarde del jueves. Según allegados a la actriz, que tenía 56 años, desde hace unos meses sufría una depresión tras la muerte de su madre. La Policía confirmó que fue su cuñado, Bernardo Ramírez, quien la encontró en el domicilio.

Según el parte oficial, el personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad recibió un alerta porque la mujer no respondía a los golpes en la puerta de su departamento ubicado en Humboldt al 2200, en Palermo. En el lugar estaba su cuñado, quien había pedido ayuda al 911.

Según lo que contó Ramírez, no había podido contactarse por ningún medio con María desde el 27 de febrero y contó que ella estaba sumida en un cuadro depresivo por el fallecimiento de su madre. Entonces, la Policía llamó a un cerrajero e ingresaron al domicilio.

Al ingresar se encontraron con lo peor. Los agentes y su cuñado encontraron el cuerpo de Onetto en la cama. No tenía signos vitales. Minutos después, un médico del SAME constató que estaba fallecida. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

“Con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida actriz María Onetto. Su prestigiosa y nutrida trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, escribieron en un comunicado.

Y continuaron: “Su labor televisiva y de plataformas incluye los ciclos Maradona, sueño bendito, Vientos de agua, Mujeres asesinas, Montecristo,Tratame bien, TV por la inclusión, 12 casas, En terapia, Mi hermano es un clon, La celebración, entre otros. En cine, trabajó en Yo nena, yo princesa, Relatos salvajes, La mujer rubia, Perdida, La vida después, El cerrajero, Cuatro mujeres descalzas, entre otros films”.

En lo profesional, la actriz trabajó en la serie de Star+, Ringo, sobre la vida del campeón argentino de boxeo, Oscar “Ringo Bonavena”, en la que interpretó a su madre, Doña Dominga. Ese fue su último trabajo. En ese sentido, fue llamativa su ausencia en el evento de prensa de la serie del boxeador, ya que nadie de la organización ni de la producción había podido contactarse con ella.

Sobre sus inicios en la actuación, Onetto había contado en una entrevista: “Terminé la facultad y me di cuenta de que no quería ejercer. Estaba realmente muy perdida, muy angustiada, no podía creer que me estuviera pasando eso a mí, no era una persona a la que le pasara eso, era muy prolija y encontraba mucho refugio en todo lo institucional. La vacilación no entraba en mi mundo, me convertía en un problema ver que la gente se estaba organizando y yo no”.