Encontraron muerta a una jubilada en la pileta de su casa de Quilmes: la acusación sobre su marido

Un hecho terrible sacudió a la localidad bonaerense de Quilmes. Una jubilada de 74 años fue encontrada muerte en la pileta de su casa. Quien dio aviso a la Policía fue su propio esposo, tras un llamado al 911. Pero, pocas horas después, el hombre fue detenido y es el presunto asesino de la mujer.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, los investigadores intentan determinar a qué hora y cómo habría sido asesinada la jubilada. Según fuentes policiales, la víctima tenía hematomas en todo su cuerpo. Además, en el peritaje que realizaron apenas la encontraron, los agentes hallaron ropa del hombre que tenía manchas de sangre. Ahora deben determinar si es de su esposa.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Benito Pérez Galdós al 700. Hasta ese domicilio llegaron los agentes de la Comisaría 3ª, tras el llamado de un hombre identificado como Rafael Emilio Barbosa, también jubilado de 71 años. Apenas llegaron, declaró que encontró a su mujer ahogada apenas se levantó.

Cuando la Policía ingresó, encontraron a la mujer flotando en la pileta de la casa. La sacaron y pese a los esfuerzos del médico del SAME, no pudo ser salvada y se constató que no tenía signos vitales y había muerto. Fue identificada como Sonia Edith Somoza. A simple vista, los investigadores y los médicos determinaron que tenía hematomas en la cara y en todo el cuerpo.

Luego de retirar el cuerpo, los agentes notaron incoherencias en el relato de la pareja. Según Barbosa, después de cenar, ambos se fueron a acostar. En la madrugada, se despertó y no la vio en la cama. Por eso se levantó para buscarla. Ahí fue cuando la vio flotando boca abajo en la pileta. Pero, enseguida, se equivocó cuando le consultaron sobre la hora y lo que había sucedido.

Además, los oficiales determinaron que la casa no estaba desordenada, y no había ni puertas, ni ventanas forzadas. Tampoco había rastros de una pelea en el patio de la casa, ni nadie había ingresado por esa zona. Cuando la Policía Científica comenzó a tomar muestras, todas coincidían con las de Barbosa y su esposa.

Fue entonces que el hombre empezó a ponerse nervioso. Al ser consultado si estaba vestido así cuando encontró a su mujer, Barbosa dudó. Enseguida dijo que tenía otra ropa. Cuando se las dio a los oficiales de la Científica, encontraron manchas de sangre y quedó aprehendido.

La causa quedó a cargo de la fiscal Karina Gallo, titular de la UFI N° 4 de Quilmes, quien dispuso la detención de Barbosa por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. En breve le tomarán declaración indagatoria y revisarán los videos de las cámaras de seguridad de la vivienda para reconstruir cómo habría sido el femicidio.